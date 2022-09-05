В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 5 по 8 сентября.

Бишкек

5 сентября

Ночь 16 … 18 °C День 34 … 36 °C

6 сентября

Ночь 17 … 19 °C День 35 … 37 °C

7 сентября

Ночь 17 … 19 °C День 35 … 37 °C

8 сентября

Ночь 16 … 18 °C День 31 … 33 °C

Ош

5 сентября

Ночь 18 … 20 °C День 18 … 20 °C

6 сентября

Ночь 18 … 20 °C День 36 … 38 °C

7 сентября

Ночь 18 … 20 °C День 36 … 38 °C

8 сентября

Ночь 18 … 20 °C День 32 … 34 °C

Чолпон-Ата

5 сентября

Ночь 10 … 12 °C День 24 … 26 °C

6 сентября

Ночь 11 … 13 °C День 25 … 27 °C

7 сентября

Ночь 11 … 13 °C День 25 … 27 °C

8 сентября

Ночь 11 … 13 °C День 24 … 26 °C

Нарын

5 сентября

Ночь 8 … 10 °C День 26 … 28 °C

6 сентября

Ночь 8 … 10 °C День 27 … 29 °C

7 сентября

Ночь 8 … 10 °C День 28 … 30 °C

8 сентября

Ночь 8 … 10 °C День 27 … 29 °C

Талас

5 сентября

Ночь 12 … 14 °С День 29 … 31 °C

6 сентября

Ночь 13 … 15 °C День 30 … 32 °C

7 сентября

Ночь 13 … 15 °C День 30 … 32 °C

8 сентября

Ночь 12 … 14 °C День 30 … 32 °C

На всей территории республики осадков не ожидается, ветер западный 4-9 метров в секунду.