В КНМИИ открылась выставка "Новый соцреализм-3"

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка "Новый соцреализм-3".

В декабре 2020 г. в выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики галерее "Дубовый парк" открылась экспозиция "Новый соцреализм". Представленные на ней произведения активно обсуждались общественностью. В августе 2021-го уже в стенах КНМИИ торжественно открылась выставка "Новый соцреализм-2". Больше всего споров тогда вызвало полотно известного живописца Таалайбека Усубалиева "Ата Бейит". Выставка актуальной живописи "Новый соцреализм-3" стала их продолжением.

Новая экспозиция также является детищем масштабного проекта Tolon Museum и общественного фонда "Билимкана". Представлена она стипендиальным проектом Tolon Museum, который проводится в рамках движения Posttotal. Куратором проекта является Гамал Боконбаев.

Свои работы на суд публики представили отечественные художники Нюргуяна Инокентьева, Саркын Соромбаев, Таалайбек Усубалиев, Сыдыкалы кызы Арууке, Омуркул уулу Базаркул и Константин Шкурпела. Руководителем группы стал Таалайбек Усубалиев.

Первое полотно, на которое обращали внимание пришедшие на открытие зрители, это "Жертвоприношение Авраама" Таалайбека Усубалиева. Его же "Древо жизни" организаторы поместили на том месте, где год назад висела картина "Ата Бейит". И гости вновь фотографировались на фоне масштабной работы. Обращали на себя внимание "Освященная" и "Контрасты жизни" молодой художницы Сыдыкалы кызы Арууке. "Мигрантка", которую написал Омуркул уулу Базаркул, также не осталась незамеченной зрителями. Как и картина "Саммит-2022" Нюргуяны Инокентьевой, ведь ее героями стали президенты. Свое грандиозного размера полотно Константина Шкурпела назвал "Ремейком на темы картин С. А. Чуйкова" и всем желающим с удовольствием рассказывал, что именно хотел "сказать" зрителям.

Как пояснили организаторы экспозиции, "Новый соцреализм-3" – это выставка о том, что волнует наше общество в данный момент, выставка реалистических произведений на конкретные темы. Политика, революции, богатство и нищета, вечная борьба добра и зла... Каждый из участников выставки мог высказаться на беспокоящую его лично тему.

Посетить экспозицию в музее изобразительных искусств все желающие могут до 19 сентября.