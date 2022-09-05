В рамках проекта долевого строительства в Оше построят многоэтажный дом

В Оше в октябре этого года в рамках проекта "Долевое строительство" начнется строительство еще одного многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Вице-мэр города Ош Жасур Азимов проинспектировал ход строительства социальных объектов, возводимых в рамках муниципальной ипотечной программы и проекта "Долевое строительство".

Так, состоялось посещение строительства 12-ти этажного многоквартирного дома по улице Тилеке-Баатыра №6, возводимого муниципальным ипотечным предприятием города Ош в рамках проекта "Долевое строительство". В настоящее время цокольного этажа данного дома. Цена 1 квадратного метра здесь составит 46 750 сомов. Согласно проектной документации, в данном 12-этажном доме будет 100 квартир. 1-й и 2-й этажи жилого дома являются коммерческими, а цокольный этаж будет приспособлен под парковку. Кроме того, земельный участок, отведенный под сервитут перед жилым домом, будет благоустроен, заасфальтирован и подготовлен под парковку и площадки для отдыха. Срок завершения строительства этого жилого дома намечен на март 2024 года.

Второй объект – строительство в рамках долевой программы строительства 9-этажного жилого дома по улице Набережная №3. На сегодняшний день здесь завершены работа по котловану, ведутся плановые мероприятия по подготовке к закладке капсулы. Данное мероприятие запланировано на октябрь текущего года.

Кроме того, проинспектировано строительство третьего жилого дома по адресу улица Кокумбий №100 А, квартиры в котором также будут распределены в рамках муниципальной ипотечной программы.

На данном участке в настоящее время завершено возведение железобетонного монолитного каркаса девятого этажа многоквартирного дома, ведется монтаж кирпичной кладки с седьмого этажа.

По всем указанным объектам даны поручения обращать особое внимание на качество и сроки строительных работ.

В завершение Жасур Азимов ознакомился с завершенными работами по строительству детской площадки перед жилым домом по улице Авиценна №20 Б.