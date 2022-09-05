В соцсетях вновь заговорили о проклятии гробницы Амира Тимура

В Самарканде начали реконструкцию мавзолея Амира Тимура. Об этом сообщает узбекистанское издание nova24.uz.

Проект работ на объекте культурного наследия разработали с помощью научных заключений, которые одобрил Научно-экспертный совет при Агентстве культурного наследия.

Реставрацию начнут в рамках постановления кабмина "О мерах по развитию инфраструктуры туризма и объектов культурного наследия в 2022 году". Всего на работу выделили из бюджета 3 миллиарда сумов.

Стоит отметить, что последняя реставрация мавзолея Амира Тимура проводилась в 1941 году, от чего в народ ушла легенда про "Дух Тамерлана", согласно которой Великая Отечественная война началась из-за вскрытия захоронения.

Из-за начала реконструкции в соцсетях и Telegram-каналах вновь поднялась тема проклятия гробницы, которую связывают с бедствием и войной.