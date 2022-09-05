Комиссия по предоставлению социальной помощи рассмотрела 75 дел

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что в рамках реализации постановления кабинета министров о предоставлении социальной помощи на основе социального контракта под председательством вице-мэра по социальным вопросам Виктории Мозгачевой прошла временная комиссия.

Было рассмотрено 75 личных дел.

На заседании временной комиссии также приняли участие депутаты Бишкекского городского кенеша и представители городских служб.

Отмечается, что для получения права на заключение социального контракта имеют получатели пособия "уй-бүлого комок", по фактическому месту проживания на основании следующих документов: заявление, копия паспорта участника, бизнес-план семьи, сама программа.