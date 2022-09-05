Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 82.42 - 83.42

Комиссия по предоставлению социальной помощи рассмотрела 75 дел

80  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что в рамках реализации постановления кабинета министров о предоставлении социальной помощи на основе социального контракта под председательством вице-мэра по социальным вопросам Виктории Мозгачевой прошла временная комиссия.

Было рассмотрено 75 личных дел.

На заседании временной комиссии также приняли участие депутаты Бишкекского городского кенеша и представители городских служб.

Отмечается, что для получения права на заключение социального контракта имеют получатели пособия "уй-бүлого комок", по фактическому месту проживания на основании следующих документов: заявление, копия паспорта участника, бизнес-план семьи, сама программа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422131
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  