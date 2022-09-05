Сигнал тревоги: на близких к талибам богословов объявлена охота

Причиной смертоносного нападения на мечеть Гозаргах в Герате 2 сентября, в результате которого погиб известный священнослужитель Муджиб ур-Рахман Ансари, могла стать его активная поддержка движения "Талибан". Такие предположения высказали эксперты, обратив внимание на то, что теракт играет на руку афганскому филиалу группировки "Исламское государство". Это второе за последние недели убийство духовного лица, близкого к действующему правительству. В экспертной среде полагают, что серией атак радикалы хотят направить сигнал нынешним властям в Кабуле и продемонстрировать уязвимость их позиций.

Уверенность в том, что за взрывом в афганской провинции Герат стоят сторонники ИГ, выразил один из бывших депутатов парламента Афганистана. По его словам, очевидно, что основной целью теракта был Ансари, которого, вероятнее всего, радикалы наметили в качестве мишени после того, как в ходе собрания улемов в Кабуле священнослужитель выступил за фетву об уничтожении любой силы, противостоящей пришедшему к власти год назад движению "Талибан". "Сегодня самый мощный противник талибов – это ИГ, – заявил источник "Афганистан.Ру", пожелавший скрыть свое имя. – Поэтому тогда (на встрече улемов) Ансари вынес приговор и себе".

Атака на гератскую мечеть, которая унесла жизни около 20 человек, продолжила череду кровопролитных терактов, сотрясающих религиозные объекты в Афганистане в последнее время. Очевидцы говорят, что смертник привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от Ансари, подойдя к нему для того, чтобы поцеловать руку. Погибший стал вторым по счету близким к талибам священнослужителем, на которого совершается покушение за последние месяцы. Так, в августе в результате атаки на медресе в районе Шаш-Дарак был убит проповедник Рахимулла Хаккани – один из известнейших лоялистов нынешнего правительства в Кабуле. Тогда ответственность за взрыв взяли на себя члены местного филиала ИГ.

С осуждением последнего нападения выступили политики, оставшиеся в Кабуле, среди которых – Хамид Карзай и Абдулла Абдулла. Однако, по всем признакам, ситуация вокруг теракта в Герате вышла за рамки внутренней политики. Это продемонстрировала как минимум острая международная реакция. Так, с осуждением атаки выступил офис ООН в Афганистане. Кроме того, нападение привлекло внимание руководства Ирана. Так, официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани выразил обеспокоенность по поводу того, что в Афганистане продолжаются террористические нападения. Дипломат подчеркнул, что его страна поддерживает Кабул в его борьбе с экстремизмом, насилием и терроризмом.

Решительно осудили террористический акт и в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Внутриталибское соперничество

Ансари считался одним из самых влиятельных богословов Афганистана. Имама мечети Гозаргах даже можно было назвать общенациональной фигурой с учетом того, что его выступления и проповеди транслировали ведущие телеканалы и радиостанции. В связи с этим священнослужитель обладал немалой группой сторонников за пределами провинции Герат. Ансари не боялся высказываться против политики администрации экс-президента Ашрафа Гани и подходов, практиковавшихся иностранной коалицией во главе с США. После того, как движение "Талибан" взяло в свои руки власть в Кабуле, проповедник одним из первых публично выступил за фетву о подавлении любой силы, "которая поднимет голову" против талибской администрации.

Ансари беспокоился о своей безопасности. Его всегда сопровождали телохранители, а всех прихожан перед входом в мечеть систематически проверяли. Тем не менее, фактом остается то, что гератский богослов был убит не в эпоху Хамида Карзая или Ашрафа Гани, а при талибах. В связи с этим покушение можно считать целенаправленным ударом по нынешним властям. Наблюдатели уже называют атаку началом войны против проталибских богословов. Заместитель министра информации и культуры во временном правительстве Забихулла Муджахид заявил, что за три дня до теракта в Герат была отправлена специальная группа главного управления разведки для обеспечения безопасности в городе в преддверии очередного совещания улемов.

Обращает внимание на себя то, что Ансари был близок к заместителю премьер-министра Абдул Гани Барадару, который считается лидером одной из групп влияния внутри "Талибана". Именно поэтому покушение породило версии об обострившемся межфракционном противостоянии. Впрочем, тот факт, что убийство наносит удар по общему имиджу талибов, сводит правдоподобность этой версии к минимуму. При этом совсем не исключено, что организаторы нападения ждали, что мечеть в момент удара посетит и сам Барадар. Известно, что вице-премьер прибыл в Герат со специальным визитом: Барадар проводил совещание по экономическим вопросам, в ходе которого сообщил о запуске практической фазы реализации газопровода ТАПИ.

Не исключено, что после громкого покушения встанет вопрос о том, возможно ли осуществление этого и других трансафганских проектов, главным препятствием для которых всегда были проблемы в сфере безопасности.

"Идеальная мишень"

Муджиб ур-Рахман Ансари осуждал всех тех, кто выступает против талибского правительства, обратил внимание старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт по религиозному терроризму и экстремизму Андрей Яшлавский. "Со своей стороны, представители "Талибана" уже посмертно назвали его сильным и храбрым религиозным богословом, – заявил аналитик. – Для конкурентов "Талибана" из числа сторонников группировки "Хорасан" Ансари был идеальной мишенью, хотя в соцсетях высказываются предположения, что реальной целью нападения мог быть мулла Абдул Гани Барадар, вице-премьер талибской администрации".

По словам Яшлавского, заслуживает внимания то, что это уже второй за последние недели случай убийства священника в Афганистане. "Как известно, в августе в Кабуле в своем медресе в результате атаки смертника был убит известный священнослужитель Рахимулла Хаккани, который тоже прославился своими выступлениями против группировки ИГ и ее афганского ответвления, и, естественно, в поддержку движения "Талибан", – отметил собеседник "Афганистан.Ру". – Афганский филиал ИГ пытался уничтожить Рахимуллу Хаккани не один раз. Он пережил попытки покушений. В частности, в 2020 году сторонниками этой группировки был осуществлен теракт в Пешаваре, но тогда атака не достигла своей цели".

По словам эксперта, серия нападений соответствует логике действий группировки "Хорасан", которая превращает в свои мишени как религиозных деятелей, так и целые религиозные объекты. "Правда, главным образом подвергаются терактам со стороны игиловцев шиитские мечети, религиозные объекты, которые используются суфиями, – пояснил Яшлавский. – В июне было совершено нападение на сикхский храм в Кабуле. Но эти атаки, если говорить о последних двух нападениях на суннитских священнослужителей, имеют целью продемонстрировать уязвимость позиций "Талибана", показать, что реальной властью это движение не обладает, коль скоро не может защитить своих видных сторонников".

Как полагает собеседник, это демонстративный акт казни тех священнослужителей, которые, с точки зрения ИГ, являются прислужниками талибов. "В свою очередь, талибское правительство объявило "Хорасан" чуть ли не еретическим, отступническим движением, – напомнил эксперт. – Вражда между двумя группировками, которые выступают на исламистском поле, продолжает углубляться. Это убийство, как и убийство Рахимуллы Хаккани, укладывается в логику действий экстремистских исламистов, которые не гнушаются покушениями на священнослужителей, не разделяющих их повестки дня". ИГ, вероятно, намерено показать, что оно будет расправляться с "отступниками" даже несмотря на их статус, заключил Яшлавский.

Автор: Игорь Январев

Источник: afghanistan.ru