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Бишкеке отключат 3,6 тысячи абонентов от электроэнергии за долги

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- Айжан Мамбеталиева
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Чуйское предприятие электросетей призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно.

Завтра, 6 сентября, автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии произведет в городе Бишкеке дистанционное отключение около 3,6 тысячи бытовых абонентов за дебиторскую задолженность. Во избежание неудобств Чуйское предприятие электросетей призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно.

На предприятии отмечают, что для удобства абонентов на сайте Чуйского предприятия электросетей функционирует рубрика "Баланс абонента", с помощью которых все абоненты предприятия, включая бытовых и промышленных абонентов, могут в любой момент увидеть свое состояние лицевого счета. Помимо этого, абоненты могут узнать свой баланс, позвонив в круглосуточный колл-центр по номеру: 1209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру: 0556 001209.


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URL: https://www.vb.kg/422134
Теги:
долг, отключение электроэнергии, Бишкек
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