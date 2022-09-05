В Ленинском УВД проводили на пенсию двух участковых

Сегодня в УВД Ленинского района Бишкека торжественно проводили на заслуженный отдых старших участковых уполномоченных милиции ГОМ-1 и ГОМ-2 майора милиции Канатбека Шамбекова и капитана милиции Данияра Алгожоева, сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

"Службу в органах внутренних дел они начали с 2000 года. Поздравить милиционеров с выходом на пенсию собрались руководители и весь личный состав УВД.

Начальник УВД Ленинского района г.Бишкек Бакытбек Нарчаев отметил: "Поздравляю вас с этим знаменательным днем, на службе вы всегда отличались ответственностью, честностью и добротой. Желаю здоровья, семейного благополучия".

В конце поблагодарили за добросовестную службу и от имени сотрудников УВД надели национальный головной убор ак калпак и белый чапан, а также вручили приготовленные подарки.

Также ветераны управления поблагодарили сослуживцев и пожелали успехов всему коллективу".