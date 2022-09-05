Юрточный городок у подножия пика Ленина использует солнечные батареи

В горах Алая организован юрточный городок для туристов "Ленин Пик", который работает с применением инновационных технологий в обустройстве своего хозяйства.

Джайлоо "Тулпар-Көл" в селе Сары-Могол Ошской области Алайского района простирается на высоте 3600 метров над уровнем моря и примечательно своей нетронутой природой. Погода в этой местности переменчивая, летом холодно, столбик термометра не превышает отметку в 25 градусов, но солнце может обжечь за несколько минут. Рядом с джайлоо расположены 42 малых озера и множество родников.

В этом живописном уголке прямо у подножья пика Ленина разбили юрточный городок с говорящим названием "Ленин Пик". Владелец Абдыразак Нишанов также построил и гостевой дом со всеми удобствами недалеко от этой местности в близлежащем селе.

Обычно юрточный сезон длится с июня до конца сентября. Постоянными клиентами "Ленин Пика" являются альпинисты и туристы со всего мира, а также местные граждане.

"Кыргызстан становится очень популярным направлением для туристов из России. После визита на Иссык-Куль они приезжают к нам на пик Ленина. В этом году был хороший туристический сезон, гости были у нас каждый день, о нас узнают от турфирм или по сарафанному радио. Постояльцы отзываются о нашей стране, как об очень дружной и гостеприимной республике. Когда иностранцы сюда приезжают, то они чувствуют себя свободно", - говорит Абдыразак Нишанов.

На территории юрточного городка он установил передвижную солнечную электростанцию мощностью 660 кВт для освещения и других нужд так как там нет линий электропередач, солнечный коллектор для горячего водоснабжения, экосан туалет, урны для твердых бытовых отходов (ТБО). А также предприниматель настелил деревянные полы высотой до 15 см для восьми юрт, изготовленные из обычных поддонов, что дает тепло в юрте и главное не портит растительность.

Внедрение вышеперечисленных энергоэффективных и ресурсосберегающих мер стало возможным после рекомендаций консультанта проекта - Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли(ПЭРЭТО) по Ошской области Нурлана Ирисова.

"У нас уже был солнечный коллектор, его привезли в 2017 году из Китая, но не могли установить, Нурлан Ирисов посоветовал, как его подключить. Теперь душ очень хорошо работает, в любые время суток и погоду есть теплая вода. Еще мы везде поставили энергоэффективные лампочки и экономим электричество. Хорошим достижением я считаю то, что у нас есть эконсан туалет, он еще называется сухим туалетом. Я 5 лет интересовался этой технологией, смотрел ролики по ютубу, потом выиграл конкурс на его установку. Мы очень довольны, ведь нет никакого неприятного запаха. Отходы накапливаются в раздельных емкостях и не попадают сразу в почву, а значит и в грунтовые воды. А после высушивания они превращаются в золу, их даже можно использовать в качестве удобрений. Наша цель – зарабатывая деньги, не нарушать экологию и сохранить окружающую среду", - поделился Абдыразак Нишанов.

По его словам, консультации по внедрению энергоэффективных технологий, возобновляемых источников энергии очень нужны туристическому сектору, особенно предпринимателям, занятым в горном туризме.

"Абдыразак Нишанов является активным участником проекта. Все это дает ему преимущество перед соседними туристическими объектами, он сохраняет природу и обеспечивает желаемый уют для гостей. Также призвал других владельцев прибегнуть к энерго- и ресурсосберегающим мерам, устойчивому производству и потреблению, объединиться и беречь экологию. Увидев чистую и ухоженную территорию, я удивился и задался вопросом, почему мы так не можем жить в городах", - отметил Нурлан Ирисов.

В будущем владелец юрточного городка "Пик Ленина" планирует установить малое очистное сооружение для душа. Нурлан Ирисов в свою очередь продолжает оказывать консультации по Ошской области.

Село Сары-Могол является одним из самых холодных мест нашей республики, эксперты настоятельно рекомендуют правильно и комплексно утеплять дома и устанавливать ВИЭ на территории туристических объектов.

Проект "Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана" (ПЭРЭТО) поддерживается Европейским Союзом в рамках программы SWITCH-Asia.

В проекте ПЭРЭТО для консультаций по внедрению инновационных технологий могут обратиться все желающие по телефонам в Бишкеке (+996 312 90 12 17, +996 557 90 12 17, +996 703 90 12 17) и в Оше (0558 90 12 17, 0708 90 12 17, 0770 90 12 19). Все консультации бесплатные.