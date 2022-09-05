Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 82.42 - 83.42

Юрточный городок у подножия пика Ленина использует солнечные батареи

66  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В горах Алая организован юрточный городок для туристов "Ленин Пик", который работает с применением инновационных технологий в обустройстве своего хозяйства.

Джайлоо "Тулпар-Көл" в селе Сары-Могол Ошской области Алайского района простирается на высоте 3600 метров над уровнем моря и примечательно своей нетронутой природой. Погода в этой местности переменчивая, летом холодно, столбик термометра не превышает отметку в 25 градусов, но солнце может обжечь за несколько минут. Рядом с джайлоо расположены 42 малых озера и множество родников.

В этом живописном уголке прямо у подножья пика Ленина разбили юрточный городок с говорящим названием "Ленин Пик". Владелец Абдыразак Нишанов также построил и гостевой дом со всеми удобствами недалеко от этой местности в близлежащем селе.

Обычно юрточный сезон длится с июня до конца сентября. Постоянными клиентами "Ленин Пика" являются альпинисты и туристы со всего мира, а также местные граждане.

"Кыргызстан становится очень популярным направлением для туристов из России. После визита на Иссык-Куль они приезжают к нам на пик Ленина. В этом году был хороший туристический сезон, гости были у нас каждый день, о нас узнают от турфирм или по сарафанному радио. Постояльцы отзываются о нашей стране, как об очень дружной и гостеприимной республике. Когда иностранцы сюда приезжают, то они чувствуют себя свободно", - говорит Абдыразак Нишанов.

На территории юрточного городка он установил передвижную солнечную электростанцию мощностью 660 кВт для освещения и других нужд так как там нет линий электропередач, солнечный коллектор для горячего водоснабжения, экосан туалет, урны для твердых бытовых отходов (ТБО). А также предприниматель настелил деревянные полы высотой до 15 см для восьми юрт, изготовленные из обычных поддонов, что дает тепло в юрте и главное не портит растительность.

Внедрение вышеперечисленных энергоэффективных и ресурсосберегающих мер стало возможным после рекомендаций консультанта проекта - Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли(ПЭРЭТО) по Ошской области Нурлана Ирисова.

"У нас уже был солнечный коллектор, его привезли в 2017 году из Китая, но не могли установить, Нурлан Ирисов посоветовал, как его подключить. Теперь душ очень хорошо работает, в любые время суток и погоду есть теплая вода. Еще мы везде поставили энергоэффективные лампочки и экономим электричество. Хорошим достижением я считаю то, что у нас есть эконсан туалет, он еще называется сухим туалетом. Я 5 лет интересовался этой технологией, смотрел ролики по ютубу, потом выиграл конкурс на его установку. Мы очень довольны, ведь нет никакого неприятного запаха. Отходы накапливаются в раздельных емкостях и не попадают сразу в почву, а значит и в грунтовые воды. А после высушивания они превращаются в золу, их даже можно использовать в качестве удобрений. Наша цель – зарабатывая деньги, не нарушать экологию и сохранить окружающую среду", - поделился Абдыразак Нишанов.

По его словам, консультации по внедрению энергоэффективных технологий, возобновляемых источников энергии очень нужны туристическому сектору, особенно предпринимателям, занятым в горном туризме.

"Абдыразак Нишанов является активным участником проекта. Все это дает ему преимущество перед соседними туристическими объектами, он сохраняет природу и обеспечивает желаемый уют для гостей. Также призвал других владельцев прибегнуть к энерго- и ресурсосберегающим мерам, устойчивому производству и потреблению, объединиться и беречь экологию. Увидев чистую и ухоженную территорию, я удивился и задался вопросом, почему мы так не можем жить в городах", - отметил Нурлан Ирисов.

В будущем владелец юрточного городка "Пик Ленина" планирует установить малое очистное сооружение для душа. Нурлан Ирисов в свою очередь продолжает оказывать консультации по Ошской области.

Село Сары-Могол является одним из самых холодных мест нашей республики, эксперты настоятельно рекомендуют правильно и комплексно утеплять дома и устанавливать ВИЭ на территории туристических объектов.

Проект "Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана" (ПЭРЭТО) поддерживается Европейским Союзом в рамках программы SWITCH-Asia.

В проекте ПЭРЭТО для консультаций по внедрению инновационных технологий могут обратиться все желающие по телефонам в Бишкеке (+996 312 90 12 17, +996 557 90 12 17, +996 703 90 12 17) и в Оше (0558 90 12 17, 0708 90 12 17, 0770 90 12 19). Все консультации бесплатные.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422141
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  