В ГНС назвали основные источники формирования доходов ГНС за 8 месяцев

За 8 месяцев 2022 года Государственная налоговая служба в государственный бюджет собрала 99 миллиардов 961,4 миллиона сомов налогов и платежей. Установленный план перевыполнен на 1 миллиард 445,5 миллиона сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов собрано больше на 33 миллиарда 829,4 миллиона сомов.

Основная доля доходов государственного бюджета, администрируемых ГНС обеспечена за счет поступлений по налогу на добавленную стоимость(НДС) в размере 32 процента от общего объема сборов.

Структура сбора налогов и платежей выглядит следующим образом: НДС – 32 процента, поступления от Кумтора – 21,9 процента, налог на прибыль – 16 процентов, подоходный налог – 10,7 процента, акцизный налог – 6,6 процента, налог с продаж – 4 процента, другие виды налогов – 8,8 процента.