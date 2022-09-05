Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 82.42 - 83.42

В ГНС назвали основные источники формирования доходов ГНС за 8 месяцев

166  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За 8 месяцев 2022 года Государственная налоговая служба в государственный бюджет собрала 99 миллиардов 961,4 миллиона сомов налогов и платежей. Установленный план перевыполнен на 1 миллиард 445,5 миллиона сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов собрано больше на 33 миллиарда 829,4 миллиона сомов.

Основная доля доходов государственного бюджета, администрируемых ГНС обеспечена за счет поступлений по налогу на добавленную стоимость(НДС) в размере 32 процента от общего объема сборов.

Структура сбора налогов и платежей выглядит следующим образом: НДС – 32 процента, поступления от Кумтора – 21,9 процента, налог на прибыль – 16 процентов, подоходный налог – 10,7 процента, акцизный налог – 6,6 процента, налог с продаж – 4 процента, другие виды налогов – 8,8 процента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422142
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  