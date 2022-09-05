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Реальный размер зарплаты в КР упал на 9,8 процента

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- Александра Василькова
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По данным Национального статистического комитета, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе-июне 2022 года (без учета малых предприятий) составила 23 тысячи 939 сомов.

Как отмечают в ведомстве, по сравнению с январем-июнем 2021 года зарплата увеличилась на 23,9 процента, в то время как ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, уменьшился на 9,8 процента.

В пересчете на доллары, согласно курсу валют, установленному Нацбанком, среднемесячная заработная плата одного работника в январе-июне 2022 года составила 279,4 доллара.


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URL: https://www.vb.kg/422143
Теги:
зарплата, инфляция, цены, Кыргызстан
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