Реальный размер зарплаты в КР упал на 9,8 процента

По данным Национального статистического комитета, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе-июне 2022 года (без учета малых предприятий) составила 23 тысячи 939 сомов.

Как отмечают в ведомстве, по сравнению с январем-июнем 2021 года зарплата увеличилась на 23,9 процента, в то время как ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, уменьшился на 9,8 процента.

В пересчете на доллары, согласно курсу валют, установленному Нацбанком, среднемесячная заработная плата одного работника в январе-июне 2022 года составила 279,4 доллара.