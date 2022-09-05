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В Минэкономкоммерции разработан гайд по регистрации бизнеса в Кыргызстане

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба министерства экономики сообщает, что документ, позволяющий получить подробную пошаговую инструкцию по регистрации бизнеса в стране, разработан впервые. Он будет полезен бизнесменам, в том числе прибывшим в Кыргызстан иностранным гражданам, собирающимся заниматься в нашей стране предпринимательской деятельностью.

Прибывающие в Кыргызстан иностранные граждане, намеренные развивать бизнес на территории нашего государства, сталкиваются с многочисленными затруднениями, большая часть которых обоснована нехваткой детальной открытой информации от государственных органов. Новый документ на ряду с другими гайдами призван устранить эту проблему.

"Мы стремимся к упорядочению всех процедур регистрации бизнеса в Кыргызской Республике. В первую очередь необходимо предоставить прозрачную, точную, детальную информацию о процедурах регистрации и органах, ее осуществляющих", - прокомментировал новый документ министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

В гайде отражены пошаговые инструкции с детальными пояснениями по поводу получения ПИН и последующей регистрации разных видов юридических лиц, адреса Центров обслуживания населения и Центра обслуживания предпринимателей, информация о времени работы государственных органов, необходимые документы и сроки регистрации, а также прочие детали процедуры.

Документ станет исчерпывающим пособием для релокантов, собирающихся реализовывать предпринимательскую деятельность в Кыргызской Республике. Кроме того, документ поможет людям, выбирающим страну для релокации, получить подробную и детализированную информацию напрямую от госоргана Кыргызстана онлайн до переезда.

"Самое главное, в чем нуждается человек, который открывает свой бизнес в другой стране - это информация. Мы стараемся предоставить ее в полном объеме. Для нашей страны такая работа может означать не только новые рабочие места для кыргызстанцев, но и укрепление позиций государства в качестве места, где можно вести бизнес", - отметил начальник управления бизнес-среды МЭК Муса Катаганов.


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URL: https://www.vb.kg/422145
Теги:
бизнес, Бишкек, Кыргызстан, Минэкономики
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