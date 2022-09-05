Почему эксперты называют 5G зелёной IT-технологией?

Первые тесты 5G в Кыргызстане, проведённые на базе сети О!, дают волю фантазии. Уникальные свойства технологии пятого поколения помогут раскрыть огромный потенциал интернета вещей, искусственного интеллекта, медицины, сельского хозяйства, умного города, промышленности, энергетики, образования, бизнеса.

Скорость до 5 Гбит/с; Повышенная на 2 порядка энергоэффективность; Увеличение общего числа подключенных устройств.

Всё это в перспективе поможет сократить расходы там, где используются интеллектуальные технологии. Эксперты говорят о том, что технология 5G сыграет значимую роль в улучшении окружающей среды и здоровья людей, сбережении ресурсов, повышении эффективности производства, а значит, конкурентоспособности выпускаемой продукции. Для Кыргызстана это особенно актуально.

Энергосбережение

Во время пандемии, когда удаленная работа стала реальностью для большинства, переход к облачным системам для хранения файлов помог предприятиям снизить потребление энергии.

Снижение выброса парниковых газов

Повседневные рабочие процессы будут автоматизированы с помощью низкоуглеродных технологий, что снизит выбросы парниковых газов. Это благоприятно повлияет на климат. Глобальные исследования говорят о том, что к 2030 году благодаря 5G сократятся выбросы парниковых газов, более чем на 1,7 млрд тонн.

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