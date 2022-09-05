В КР могут увеличить штраф за порчу и уничтожение урожая

На заседании Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию рассмотрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс КР о правонарушениях" в первом чтении, сообщается на сайте ЖК.

Инициатор документа депутат Дастан Бекешев.

Как отметил автор законопроекта, поправки разработаны в целях защиты прав частной собственности сельскохозяйственных производителей, установления ответственного и подконтрольного выпаса и выгула сельскохозяйственных животных, а также четкой регламентации ответственности за потраву посевов.

"Так, законопроектом предлагается увеличить штраф за потраву посевов, выпас и выгул сельскохозяйственных животных на территориях, не отведенных для этого, за порчу и уничтожение собранного урожая, за повреждение насаждений на 50 расчетных показателей как для физических лиц, так и для юридических . То есть штраф предлагается увеличить с 250 расчетных показателей до 300 в отношении физических лиц и с 650 расчетных показателей до 700 - в отношении юридических лиц", - сказал Бекешев.

По его словам, помимо этого, предлагается наказывать за повторное деяние, совершенное в течение года, с увеличением штрафа на 50 расчетных показателей и изъятием скота.

В ходе обсуждения члены комитета обозначили вопросы, связанные с необходимостью разделения зоны деятельности животноводов и земледельцев, чтобы они не затрагивали интересы друг друга. Также парламентарии призвали провести широкие обсуждения с участием всех заинтересованных сторон, фермеров, представителей местного самоуправления и Минсельхоза, а также рекомендовали автору законопроекта разработать детальный механизм исполнения предлагаемой инициативы.

После обсуждения члены комитета одобрили концепцию законопроекта.