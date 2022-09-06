Сентиментальное путешествие вдоль траншеи на улице Боконбаева

На улице имени Боконбаева с южной стороны (между улицами Абдрахманова и Тыныстанова) вырыта траншея на 100 метров. Теперь здесь невозможно ходить, но самое главное, рабочих здесь нет уже две недели.

Хозяин одного из магазинов, расположенных на Боконбаева, Турсункул Байгазиев, рассказал корреспонденту "Вечернего Бишкека": "Я спросил рабочих, когда они зароют траншею, те мне ответили, что через несколько дней. Прошло уже полмесяца, но больше никто из них здесь не появился".

Нужно все же "поблагодарить" рабочих за их желание сохранить здоровье пешеходов. Кое–где через траншею они бросили мостики из тоненьких досок. Они скрипят, гнутся, тяжеловесам по ним лучше не ходить. А дно траншеи уже усыпано мусором. Так что рабочим еще придется несколько дней потрудиться для ее очистки.

Почему от несогласованных действий электриков, землекопов должны страдать горожане? По идее сначала нужно было бы запастись проводом, составить график намечаемых работ, а потом только приступать к рытью котлована. Но у нас все наоборот. Из объявления, развешанного на ближайшем заборе, горожане узнают, что здесь будет проложен электрокабель, но откуда–куда, совершенно непонятно.

Другой случай. Он, правда, из другой серии, но все равно говорит о нашенской бесхозяйственности. На проспекте имени Чингиза Айтматова несколько месяцев назад на аллеях был уложен асфальт. Ходить теперь людям по этой улице одно удовольствие. Одну мелочь забыли рабочие: вернуть на места урны. Теперь сознательные горожане несут фантики от конфет и обертки от мороженого до ближайшей остановки, где урны имеются. А вот люди, которые не обременены хорошими манерами, кидают мусор в арыки или себе под ноги.

Засыхает сквер у кинотеатра "Манас". Мы позвонили в "Зеленхоз" с просьбой прорыть к нему арыки, но там ответили, что это частная территория и пускай, дескать, о поливе сквера думают его владельцы. Но жители близлежащих домов уверили корреспондентов "Вечерки", что сквер никто не приватизировал, и еще в прошлом году здесь трудились зеленхозовцы.

Мы привели лишь три примера, а сколько в городе еще всевозможных неудобств испытывают люди. Порой даже складывается впечатление, что в столице и хозяев нет. Толковых, энергичных. Одни лишь чиновники.