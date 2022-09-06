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Узбекистану выделили займы на строительство первой ветряной электростанции

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Европейский банк реконструкции и развития, а также Азиатский банк развития выделили займы на общую сумму в 126 миллионов долларов компании Masdar (ОАЭ) на строительство первой в Узбекистане и крупнейшей в Центральной Азии ветряной электростанции, сообщают СМИ.

Станция мощностью 500 мегаватт будет расположена к востоку от города Зарафшан в Тамдынском районе Навоийской области Узбекистана. Она поможет стране удовлетворить быстро растущий спрос на энергию, обеспечить надежное энергоснабжение недостаточно обслуживаемых городских и сельских районов, достичь целей по борьбе с изменением климата и повысить устойчивость к последствиям изменения климата. Объект будет состоять из 111 ветрогенераторов мощностью 4,5 МВт каждый.

Узбекистан сегодня в значительной степени зависит от ископаемых видов топлива, и большая часть электроэнергии поставляется за счет природного газа. Зарафшанский ветроэнергетический проект будет генерировать 1599 гигаватт-часов чистой энергии в год.

"Шамол Зарафшан Энерджи", компания, принадлежащая Masdar, будет поставлять энергию, вырабатываемую на станции, узбекской стороне по 25-летнему договору о покупке электроэнергии.

Еще одна инновация, которая впервые применяется в подобном проекте, поможет защитить птиц от столкновения с ветряными турбинами. Это происходит за счет использования технологии Identiflight, воздушной системы HRSC-камер с искусственным интеллектом для отключения турбин при необходимости. Система способна отслеживать и обнаруживать птиц, которым грозит столкновение с турбинами, и запускать их автоматическое отключение. Эта система впервые будет использоваться в Центральной Азии.

Общая стоимость проекта оценивается в 600 миллионов долларов. Станцию планируется запустить к концу 2024 года. После этого она сможет обеспечить электроэнергией около 500 тысяч домохозяйств и предотвратит выбросы в атмосферу около 1,1 миллиона тонн углекислого газа в год.


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URL: https://www.vb.kg/422153
Теги:
Узбекистан, Электрические станции
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