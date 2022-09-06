Компания MegaCom впервые в Кыргызстане презентовала тестовую зону 5G

ЗАО "Альфа Телеком" (торговый знак MegaCom) совместно с Министерством цифрового развития Кыргызстана и Huawei Technologies Bishkek Ltd. (ведущим мировым производителем и поставщиком интеллектуальных устройств и инфраструктуры в области информационно-телекоммуникационных технологий) осуществили запуск тестовой зоны 5G от государственного оператора сотовой связи MegaCom. Партнеры открыли также совместную выставку технологии пятого поколения.

Знаменательное событие прошло в стенах торгово-развлекательного центра Dordoi Plaza-2. На официальной церемонии презентации сети 5G присутствовали представители компаний MegaCom и Huawei, а также Министерства цифрового развития.

"Сегодня мы находимся на пороге нового технологического прорыва - внедрения сетей беспроводной связи пятого поколения - 5G. Практически вся территория нашей страны уже покрыта 4G, но объем информации увеличивается ежегодно, и появляется необходимость внедрения новых технологий, таких как 5G, что позволит нам улучшить качество и объем предоставляемых услуг государственным органам и населению страны. Открытие выставочной площадки для тестирования новой технологии - значимое событие для Министерства цифрового развития. 5G - не просто новый и высокоскоростной стандарт мобильной связи. Внедрение сетей 5-го поколения в долгосрочной перспективе может преобразовать наше восприятие мира и привести к трансформации общества в целом", - отметил глава Министерства цифрового развития Талантбек Иманов.

Мобильный оператор MegaCom 3 августа впервые в Кыргызстане провел тест-драйв технологии 5G. Пилотный запуск сети продемонстрировал рекордную скорость передачи данных - свыше 1,8 Гигабита в секунду. В будущем, как заметил директор Центрально-Азиатского филиала компании Huawei Лю Цзясин, сеть 5G станет ключевой инфраструктурой общества, такой же как дороги и электрические сети.

"Компания Huawei является ведущим мировым поставщиком информационно-коммуникационной инфраструктуры и интеллектуальных устройств. Мы стремимся привнести цифровой мир в жизнь каждого человека, в каждый дом и в каждую организацию, чтобы создать интеллектуально-объединенный мир. Компания Huawei открыла офис в Бишкеке в 1998 году. За 24 года мы прошли большой путь от 2 до 4G, сейчас тестируем 5G. Сегодня вы можете испытать некоторые приложения 5G, благодаря революционным достижениям - это пиковая скорость и сверхнизкая задержка. Интеграция 5G с большими данными и искусственным интеллектом ускоряет информатизацию образования, обгоняя традиционные методы обучения, позволяя миллионам людей одновременно обучаться онлайн. Надежная сеть 5G обеспечивает взаимодействие большого количества медицинских устройств, быструю обработку данных в области здравоохранения и обмен медицинской информацией в режиме реального времени", - сказал господин Лю Цзясин

Генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов также считает сегодняшнее мероприятие в своем роде уникальным.

"Компания MegaCom совместно с партнерами организовали выставочный центр. Он будет работать целый месяц - до конца сентября, и любой желающий сможет прийти сюда и ознакомиться с технологией 5G, понять, для чего она предназначена, убедиться в ее безопасности", - пояснил представитель MegaCom.

На сегодняшний день у компании MegaCom запущено 2 базовые станции 5G. Одна работает в офисе компании, вторая - в ТРЦ "Dordoi Plaza-2".

После завершения официальной части мероприятия почетные гости - руководители министерств, ведомств, дипломаты, представители безнес-сообщества смогли познакомиться с новейшими цифровыми разработками. Гости протестировали высокоскоростную беспроводную передачу данных, узнали особенности системы виртуальной реальности, понаблюдали за работой промышленного робота, функционирующего на базе сети Industrial 5G, обладающей огромным количеством мыслимых областей применения. В экспозиции представлены высокотехнологичные стенды организаторов выставки - компаний MegaCom и Huawei.

"Запуск тестовой зоны и выставка стандарта 5G знаменует для государственного оператора сотовой связи MegaCom начало нового этапа развития ультрасовременных технологий и создания новейшей инфраструктуры в республике. Ввод сети 5G в коммерческую эксплуатацию откроет для кыргызстанцев уникальный мир новых возможностей и высоких скоростей передачи данных, а также придаст импульс развитию телеком-индустрии и окажет мультипликативный эффект в цифровизации госуслуг, диджитализации процессов и модернизации экономики", - подчеркнул генеральный директор государственного оператора MegaCom Азат Базаркулов.

Отметим, что выставка технологии 5G продлится в ТРЦ "Dordoi Plaza-2" до конца сентября 2022 года. MegaCom приглашает желающих посетить выставочный стенд и лично протестировать уникальные возможности стандарта связи пятого поколения.