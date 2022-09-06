В полпредстве по Чуйской области ответили Темирлану Султанбекову

"Даже если вы будете искать биноклем мусор, то вы его не найдете", - так ответили на заявление председателя партии "Социал-демократы" Темирлана Султанбекова по поводу мусора на джайлоо Чункурчак в полномочном представительстве президента в Чуйской области.

"Уважаемый господин Темирлан Султанбеков, прочитав ваш пост, мы решили дать официальный ответ, или повторить наш пост от 1 сентября.

31 августа на джайлоо Чункурчак состоялась торжественная церемония, посвященная 31-й годовщине независимости нашей страны и 200-летию героя Байтика с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова и более 40 тысяч зрителей.

1 сентября был организован субботник с целью уборки территории, где проходило праздничное мероприятие. В субботнике приняли участие сотрудники аппарата полномочного представителя президента КР в Чуйской области и Аламудунская районная государственная администрация. Были привлечены два мусоровоза и одна поливальная машина. Всего было вывезено более 7 тонн мусора. Даже если вы будете искать биноклем мусор, то вы его не найдете", - написали в полпредстве по Чуйской области.

Отметим, ранее на своей странице в соцсети Темирлан Султанбеков заявил, что "уже 4 дня члены партии по очереди убирают джайлоо Чункурчак, где проходило празднование дня независимости Кыргызстана".

"Сегодня последний день, и мы цепью прошлись по всему джайлоо и собрали около тонны мусора. Всем большое спасибо!" - написал он.