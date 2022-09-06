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В Оше по проекту "Долевое строительство" начнется строительство многоэтажки

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- Канат Кожоев
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Накануне вице-мэр города Оша Жасур Азимов проинспектировал ход строительства социальных объектов, возводимых в рамках муниципальной ипотечной программы и проекта "Долевое строительство". Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Оша.

Отмечено, что состоялось посещение строительства 12-этажного многоквартирного дома по улице Тилеке-Баатыра, 6, возводимого муниципальным ипотечным предприятием города Оша в рамках проекта "Долевое строительство".

В настоящее время идет возведение цокольного этажа данного дома. Цена 1 кв.м здесь составит 46 750 сомов. Согласно проектной документации, в данном 12-этажном доме будет 100 квартир. 1-й и 2-й этажи жилого дома являются коммерческими, а цокольный этаж будет приспособлен под парковку. Кроме того, земельный участок, отведенный под сервитут перед жилым домом, будет благоустроен, заасфальтирован и подготовлен под парковку и площадки для отдыха. Срок завершения строительства этого жилого дома намечен на март 2024 года.

Второй объект – строительство в рамках долевой программы строительства 9-этажного жилого дома по улице Набережная,3. На сегодняшний день здесь завершены работа по котловану, ведутся плановые мероприятия по подготовке к закладке капсулы. Данное мероприятие запланировано на октябрь текущего года.

Кроме того, проинспектировано строительство третьего жилого дома по адресу: ул.Кокумбий, 100А, квартиры в котором также будут распределены в рамках муниципальной ипотечной программы.

На данном участке в настоящее время завершено возведение железобетонного монолитного каркаса девятого этажа многоквартирного дома, ведется монтаж кирпичной кладки с седьмого этажа.

По всем указанным объектам даны поручения обращать особое внимание на качество и сроки строительных работ.

В завершение Азимов ознакомился с завершенными работами по строительству детской площадки перед жилым домом по улице Авиценна, 20Б.


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URL: https://www.vb.kg/422165
Теги:
Ош, строительство, Кыргызстан
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