Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 82.42 - 83.42

На Иссык-Куле впервые пройдет горно-геологический бизнес-форум

195  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на озере Иссык-Куль 15-16 сентября впервые состоится Международный горно-геологический бизнес-форум "МИНГЕО Евразия". Об этом сообщают организаторы.

В рамках главной темы форума – "Минеральные богатства Евразии: в движении к процветанию и прогрессу" будут обсуждаться перспективы развития минерально-сырьевой отрасли Евразийского макрорегиона, от которого во многом зависит экономическое, финансовое, а в конечном итоге и социально-политическое благосостояния большого числа стран нашей планеты. В форуме примут участие ведущие эксперты из стран ШОС – России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Индии, Таджикистана, а также Монголии, Турции, Азербайджана и Ирана.

Программа форума "МИНГЕО Евразия 2022" будет максимально диверсифицированной, с тем, чтобы определить дальнейший вектор движения стратегической сферы экономики и отдельных ее направлений, сделав поправку на турбулентный ветер перемен. По мнению организаторов форума, ограничения, обусловленные новыми реалиями и вызвавшие передел сфер влияния на мировом рынке, позволят минерально-сырьевой отрасли стран Евразийского макрорегиона сделать качественный скачок в своем развитии, а самому форуму – существенно расширить аудиторию и упрочить международные отношения с коллегами.

Основные мероприятия форума будут посвящены обсуждению вопросов геологического, геохимического и геофизического изучения высокогорных, пустынных, таежных и субтропических регионов Евразии, геомодернизации и импортозамещению в недропользовании, новейшим методическим подходам и инструментам геологического изучения стран Евразии, а также цифровой трансформации недропользования и нормативно-правовому полю в странах Евразийского макрорегиона. Отдельно будут обсуждаться международные и национальные системы отчетности о минеральных ресурсах и рудных запасах полезных ископаемых (в том числе кодексы семейства CRIRSCO).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422167
Теги:
бизнес, Иссык-Кульская область, форум, Кыргызстан, экономика, Иссык-Куль, недра
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  