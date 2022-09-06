На Иссык-Куле впервые пройдет горно-геологический бизнес-форум

В Кыргызстане на озере Иссык-Куль 15-16 сентября впервые состоится Международный горно-геологический бизнес-форум "МИНГЕО Евразия". Об этом сообщают организаторы.

В рамках главной темы форума – "Минеральные богатства Евразии: в движении к процветанию и прогрессу" будут обсуждаться перспективы развития минерально-сырьевой отрасли Евразийского макрорегиона, от которого во многом зависит экономическое, финансовое, а в конечном итоге и социально-политическое благосостояния большого числа стран нашей планеты. В форуме примут участие ведущие эксперты из стран ШОС – России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Индии, Таджикистана, а также Монголии, Турции, Азербайджана и Ирана.

Программа форума "МИНГЕО Евразия 2022" будет максимально диверсифицированной, с тем, чтобы определить дальнейший вектор движения стратегической сферы экономики и отдельных ее направлений, сделав поправку на турбулентный ветер перемен. По мнению организаторов форума, ограничения, обусловленные новыми реалиями и вызвавшие передел сфер влияния на мировом рынке, позволят минерально-сырьевой отрасли стран Евразийского макрорегиона сделать качественный скачок в своем развитии, а самому форуму – существенно расширить аудиторию и упрочить международные отношения с коллегами.

Основные мероприятия форума будут посвящены обсуждению вопросов геологического, геохимического и геофизического изучения высокогорных, пустынных, таежных и субтропических регионов Евразии, геомодернизации и импортозамещению в недропользовании, новейшим методическим подходам и инструментам геологического изучения стран Евразии, а также цифровой трансформации недропользования и нормативно-правовому полю в странах Евразийского макрорегиона. Отдельно будут обсуждаться международные и национальные системы отчетности о минеральных ресурсах и рудных запасах полезных ископаемых (в том числе кодексы семейства CRIRSCO).