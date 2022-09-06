В селе Бостери милиционеры разъяснили ПДД первоклассникам

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы по делам детей ОВД Иссык-Кульского района подошли с новым подходом и провели игровое обучение среди первоклашек села Бостери Иссык-Кульского района. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Всем первоклассникам были розданы разноцветные шары, информационно-познавательные буклеты, в которых красочными буквами отражены обучающие раскраски, иллюстрированные задачки по основам Правил дорожного движения.

Кроме того, маленькие пешеходы получили яркие листовки, в которых, наклеиваются картинки, обозначающие школу, магазин, дом и где необходимо было нарисовать маршрут в школу и домой. Также организовали викторины, в процессе которых ребята смогли выучить основные правила дорожного движения и поведения на проезжей части. Практические игры, с помощью которых дети практически закрепили полученные знания.

В завершение школьникам в очередной раз напомнили, с какой стороны нужно обходить автобусы, как правильно переходить проезжую часть и какие правила нужно соблюдать, чтобы не пострадать, катаясь на велосипедах.

"Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма мы уделяем особое внимание. Особую актуальность этот вопрос приобретает сейчас, в первые недели нового учебного года, ведь ребята за лето отвыкли и подзабыли правила. Поэтому наша задача - как можно быстрее восполнить пробелы в их знаниях," - отметила старший инспектор ИДД ОВД Иссык-Кульского района майор милиции Алия Олжобаева.