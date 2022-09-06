Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 82.42 - 83.42

ГКНБ: За взятку задержан внешний специалист Счетной палаты

83  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как соообщает пресс-служба ГКНБ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению коррупционных проявлений, выявлен факт получения взятки со стороны внешнего специалиста Счетной палаты КР от должностных лиц ТалГУ в размере 150 тысяч сомов за формальное проведение проверки финансовой деятельности.

Уточняется, что в рамках уголовного дела 3 сентября 2022 года задержан внешний специалист СП КР К.Э.Т. Он водворен в ИВС УВД Таласской области.

В настоящее время со стороны ГКНБ проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, имеющих причастность к вышеуказанному факту.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422170
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  