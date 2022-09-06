ГКНБ: За взятку задержан внешний специалист Счетной палаты

Как соообщает пресс-служба ГКНБ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению коррупционных проявлений, выявлен факт получения взятки со стороны внешнего специалиста Счетной палаты КР от должностных лиц ТалГУ в размере 150 тысяч сомов за формальное проведение проверки финансовой деятельности.

Уточняется, что в рамках уголовного дела 3 сентября 2022 года задержан внешний специалист СП КР К.Э.Т. Он водворен в ИВС УВД Таласской области.

В настоящее время со стороны ГКНБ проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, имеющих причастность к вышеуказанному факту.