Бакыт Бакетаев: На предстоящем Курултае нужен настоящий мозговой штурм

25 ноября 2022 года в Бишкеке пройдет Народный курултай. Указ о его созыве подписал в августе президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Предстоящее событие очень важно для нашей страны. По мнению Бакыта Бакетаева, делегаты Курултая должны провести настоящий мозговой штурм и определиться с тем, куда идет страна, какие у нее цели и перспективы. Словом, показать свет в конце тоннеля. Об этом политолог рассказал в эксклюзивном интервью vb.kg.

"Если обратиться к постсоветской истории и посмотреть на то, как менялась власть, получается, что сейчас у нас пятая республика и пятый президент. Первая революция была кабинетной, когда Абсамат Масалиев сменил Турдакуна Усубалиева. Потом пришел Акаев, затем – Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков и Жапаров. Страна вернулась к Конституции, которая была. Мы делали шаг в сторону парламентаризма. При Атамбаеве Кыргызстан назывался парламентско-президентской республикой, но все вплоть до простого обывателя понимали, что на самом деле, де-факто у нас президентское правление. Чтобы не было такого двоякого лицемерного понимания, Садыр Жапаров откровенно предложил народу президентское правление, когда весь центр власти находится в руках одного человека", - говорит Бакыт Бакетаев.

Однако спустя год глава государства начинает понимать, что власть нужно диверсифицировать, потому что гарантии в том, что президентская команда будет работать так, как сам президент, нет.

Путь демократии, которым другие страны шли столетиями, Кыргызская Республика прошла за 30 лет. Убыстряется время, убыстряется мышление. Меняются прерогативы. И сейчас нужна такая архитектура власти, при которой решения принимались бы на местах – в точке возникновения проблемы. У нас же, увы, если какая-то проблема возникает в Баткене, она не решается до тех пор, пока о ней не узнает глава государства. Естественно, это тормозит развитие страны. Одни проблемы накладываются на другие.

"Поэтому президент внес в Конституцию много пунктов. Восстановил должность госсекретаря. Его задача заниматься национальной идеей, гуманитарными процессами, на которые государство должно опираться. И Институт Курултая президент внес для того, чтобы каким-то образом диверсифицировать власть, сосредоточенную в одних руках", - считает политолог.

Этим летом политическая элита бурно обсуждала возможность революции нынешней осенью. Это у нас уже стало традицией. Кыргызы - древний народ, которому близка кочевая философия, и Тенир-Ата живет в каждом кыргызе. Поэтому, по мнению Бакетаева, практически на каждых президентских выборах в списках кандидатов оказывается так много народа. Где-то это даже хорошо, ведь это дает президенту понимание того, что его работа будет оцениваться не только политическим истеблишментом, но и каждым обывателем.

"Кто соберется на Курултай? Кого изберут делегатами? Это важные вопросы. Не превратится ли Курултай в институт жалоб на акимов, губернаторов, министров? Не станут ли там перечислять все проблемы, которые при современном развитии технологий президент прекрасно знает и так. Вопрос стоит, как все это исправлять, каким образом регулировать. Хочется, чтобы Курултай стал местом поиска нашей национальной идеи, показал нам свет в конце тоннеля. Если при коммунистическом строе мы видели свет в виде в виде социальной справедливости, равенства, братства, то сейчас мы, страна, народ, не знаем, куда и к чему идем. Да, есть какие-то разрозненные мысли разных политиков и политологов, но общего национального вектора мы не видим", - рассуждает Бакыт Бакетаев.

Кыргызстан в современной геополитической архитектуре должен защищать свои национальные интересы. Аскар Акаев хотел сделать его островком демократии. Осталось лишь название. Это утопия. Все равно что мы посадим пальму среди наших сосен и берез, яблонь и арчи. Пальма погибнет.

Очевидно, что нам нужно подумать над идеологической направленностью и той моделью экономики, которой мы следуем. Понять, какие ценности определяем хотя бы на предстоящие пять лет?

"Например, в Швеции или Норвегии есть свои национальные принципы. Там очень богатые люди живут очень скромно, как простые гражданине. У нас же сформировался свой политический и финансовый истеблишмент. Пропасть между количеством богатых и бедных у нас критична. Бедных много, и они могут восстать против богатых. Шансов уравнять возможности граждан в нашей правовой системе нет. Люди, обладающие большим капиталом, еще больше богатеют, и наступает некая капиталистическая анархия. В такой структуре риск революций очень велик", - продолжает политолог.

По мнению Бакетаева, на Курултае должны собраться такие люди, которым был бы под силу мозговой штурм современной ситуации, чтобы люди могли обменяться глобальными идеями.

"Мы отметили очередной День независимости. Но даже простой обыватель понимает, что мы зависимы практически от всего. И, принимая решения на геополитическом уровне, нужно выбирать путь, который наиболее отвечает нашим национальным интересам. Поменьше утопических идей и целей, романтических мировоззрений. Политика должна быть приземленной, и тогда мы получим эффект, которого добились другие малые страны. Кыргызстан – малая страна, влиять на большие процессы мы не можем. Но мы можем пострадать от какой-либо большой внешней политической силы", - уверен политолог.

И еще, по мнению эксперта, очень важно, чтобы на предстоящем Курултае звучало и второе мнение. Есть три закона диалектики Гегеля, которые ни одна страна при всем старании не сможет нарушить. Ленин грезил мировой революцией. Американские идеологи хотели создать один глобальный мир с одной валютой, одним центром принятия решений. И то, и другое оказалось несостоятельным. Если бы сильные мира сего хоть иногда бы находили время на то, чтобы обратиться к трудам великих философов…

"О конфликте цивилизации Хантингтон писал еще в 90-х годах XX века. И он говорил лишь о конфликте, а сегодня мы видим, что политики довели цивилизацию до войны. Поэтому хотелось бы, чтобы политики, руководители государств брали ориентиры на те философские трактаты, которые рождаются из общественного эмпирического опыта. Наши же политики в основном опираются на интуицию. А она зачастую подводит", - заключает Бакыт Бакетаев.