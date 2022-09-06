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В Москве состоится закрытый показ фильма "Семетей - сын Манаса"

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- Бактыгуль Акжолова
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В Москве при содействии посольства Кыргызстана в Российской Федерации состоится закрытый показ фильма "Семетей сын Манаса". Об этом нашему изданию vb.kg сообщил сценарист и продюсер фильма Омурзак Толобеков.

По его данным, сеанс состоится 8 сентября в большом кинозале клуба писателей Центрального дома литераторов.

"На показ фильма приглашены представители правительства РФ, Минкультуры и руководители теле и интернет-каналов", - сказал Толобеков

Напомним, что в конце августа в кинотеатрах Бишкека состоялся показ данной киноленты.


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URL: https://www.vb.kg/422172
Теги:
кино, Россия, Кыргызстан, Манас
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