В Москве состоится закрытый показ фильма "Семетей - сын Манаса"

В Москве при содействии посольства Кыргызстана в Российской Федерации состоится закрытый показ фильма "Семетей сын Манаса". Об этом нашему изданию vb.kg сообщил сценарист и продюсер фильма Омурзак Толобеков.

По его данным, сеанс состоится 8 сентября в большом кинозале клуба писателей Центрального дома литераторов.

"На показ фильма приглашены представители правительства РФ, Минкультуры и руководители теле и интернет-каналов", - сказал Толобеков

Напомним, что в конце августа в кинотеатрах Бишкека состоялся показ данной киноленты.