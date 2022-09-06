Досалиев: Взрыв в Кабуле - это начало активизации прозападных структур

Взрыв в Кабуле - это начало активизации прозападных террористических структур, которые являются теми же звеньями, что действовали в Сирии, в целом, на Ближнем Востоке и так далее. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился ветеран спецслужб КР Нурлан Досалиев.

"Что характерно? Месяц назад в Таджикистане США проводили под видом учений для стран региона нечто вроде планерки. И вот теперь теракт против посольства РФ в Афганистане. Это яркий пример попытки коллективного Запада придать идущей повсеместно антироссийской истерии теперь уже азиатский, если хотите "сложноисламский" окрас.

Такое уже было в исторически недавнем прошлом. Дескать смотрите уже мусульмане против России и ее СВО на Украине. Однако попытка натянуть своему "террористическому ослу религиозные уши" понятно кому выгодно. Дело в том, что специфика международных террористических организаций, которые курируются сообществом западных спецслужб, указывает на то что теракт в Кабуле - это может быть сигнал для спящего черного террористического интернационала в странах Центральной Азии. Использование в акции смертника указывает именно на эти факторы, к сожалению. Кроме того, не исключены попытки терактов. И спецслужбам всей ЦА есть о чем задуматься", - сказал он.