Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 82.42 - 83.42

Ороскулов: Взрыв в Кабуле - это начало активизации прозападных структур

113  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Взрыв в Кабуле - это начало активизации прозападных террористических структур, которые являются теми же звеньями, что действовали в Сирии, в целом, на Ближнем Востоке и так далее. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился ветеран спецслужб КР Таалайбек Ороскулов.

"Что характерно? Месяц назад в Таджикистане США проводили под видом учений для стран региона нечто вроде планерки. И вот теперь теракт против посольства РФ в Афганистане. Это яркий пример попытки коллективного Запада придать идущей повсеместно антироссийской истерии теперь уже азиатский, если хотите "сложноисламский" окрас.

Такое уже было в исторически недавнем прошлом. Дескать смотрите уже мусульмане против России и ее СВО на Украине. Однако попытка натянуть своему "террористическому ослу религиозные уши" понятно кому выгодно. Дело в том, что специфика международных террористических организаций, которые курируются сообществом западных спецслужб, указывает на то что теракт в Кабуле - это может быть сигнал для спящего черного террористического интернационала в странах Центральной Азии. Использование в акции смертника указывает именно на эти факторы, к сожалению. Кроме того, не исключены попытки терактов. И спецслужбам всей ЦА есть о чем задуматься", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422173
Теги:
Афганистан, Россия, США, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  