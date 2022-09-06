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В Сокулукском районе задержаны подозреваемые за разбойное нападение

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- Канат Кожоев
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Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 28 августа 2022 года в ОВД Сокулукского района поступило сообщение, о доставлении в национальный центр хирургии города Бишкека гражданина К.М., 1995 года рождения, с колото-резаными ранениями.

Установлено, что двое неизвестных, применив силу, посадили гражданина К.М. в автомашину и вывезли в село Кун-Туу Сокулукского района, где нанесли ему колото-резаные ранения. После завладели денежными средствами и оставили его в беспомощном состоянии.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Сокулукского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 ("Разбой") УК КР.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, совершившие преступление, установлены, ими оказались М.Д., 1991 года рождения, и К.М., 1992 года рождения. Их задержали и водворили ИВС ОВД Сокулукского района. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/422178
Теги:
ГУВД, задержание, Сокулукский район, Чуйская область, Арест
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