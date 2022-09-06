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Купил ячмень и не доплатил. В Московском районе задержан мошенник

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- Канат Кожоев
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Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, в ОВД Московского района с заявлением обратился гражданин С.Н., 1973 года рождения, о принятии мер в отношении мужчины по имени М., который в селе Александровка купил 9 тонн 130 кг ячменя по 23 сома 30 тыйын за 1 кг. Он отдал от общей суммы 170 тысяч сомов и скрылся в неизвестном направлении, так и не отдав оставшиеся 42 тысячи 729 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Московского района и возбуждено уголовное дело ст.209 ("Мошенничество") УК.

При проведении следственно-оперативных мероприятий установлена личность мужчины по имени М., им оказался гражданин Н.М., 1982 года рождения, который был объявлен в розыск.

6 сентября 2022 года подозреваемый гражданин Н.М.Я., 1982 года рождения, в совершении данного преступления был задержан и водворен в изолятор временного содержания ОВД Московского района.


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URL: https://www.vb.kg/422182
Теги:
ГУВД, задержание, Чуйская область, Кыргызстан
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