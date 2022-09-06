Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 82.42 - 83.42

Шаршембаев: АДС в лице Нуруйпы Мукановой подвел президента (видео)

482  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель ОО "Антикоррупционное общественное содействие" (АКОС) Кубанычбек Шаршембаев обратился к кыргызстанцам по поводу Государственной антикоррупционной стратегии КР.

"Все мы помним, что в мае этого года на втором заседании Антикоррупционного делового совета (АДС) была принята новая стратегия. Однако прошло около четырех месяцев, а эта стратегия так и не была утверждена указом президента. Почему так произошло, никто не знает. Ранее принималось несколько стратегий, которые разрабатывались секретариатами Совета безопасности и которые в скором времени утверждались президентом. После этого шла работа по разработке планов по осуществлению данной стратегии. Однако Антикоррупционная стратегия генсекретаря АДС Нуруйпа Мукановой до сих не утверждена указом президента. Вопрос: почему. Если кто читал ее, тот, наверное, поймет меня. Начнем с того, что это стратегия очень долгое время не появлялось в открытом доступе. По-моему, только 10 дней назад появилась, и я ее, конечно, прочитал, сравнил с предыдущими стратегиями. Качество, конечно, небо и земля. Нет определенных механизмов реализации стратегии, которая является некачественной. Во-первых, судя по многим терминам, она, похоже, списана с научных трудов академического круга. Во-вторых, нет кыргызского варианта стратегии. Это при том что население нашей страны состоит на 70 процентов из кыргызов", - сказал Шаршенбаев.

Глава общественной организации напомнил, что Антикоррупционная стратегия – это документ, направленный на выявление и предупреждение коррупции, а уже с последствиями этого зла работают силовые структуры.

"С причинами коррупции должна работать именно стратегия. Если бы ее утвердили, то уже давно бы начали разрабатывать планы по ее реализации. В этой связи я считаю, что АДС в лице Мукановой подвел нашего президента. Уверен, что глава государства ждет действенных результатов от АДС, но этот орган не оправдал возложенных на него надежд. Поэтому я считаю, что АДС должен быть немедленно распущен", - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422185
Теги:
коррупция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  