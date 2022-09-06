Шаршенбаев: АДС в лице Нуруйпы Мукановой подвел президента (видео)

Председатель ОО "Антикоррупционное общественное содействие" (АКОС) Кубанычбек Шаршенбаев обратился к кыргызстанцам по поводу Государственной антикоррупционной стратегии КР.

"Все мы помним, что в мае этого года на втором заседании Антикоррупционного Делового совета (АДС) была принята новая стратегия. Однако прошло около четырех месяцев и это стратегия так и не была утверждена указом президента. Почему так произошло никто не знает. Ранее принималось несколько стратегий, которые разрабатывались секретариатами Совета безопасности и которые в скором времени утверждались президентом. После этого шла работа по разработке планов по осуществлению данной стратегии. Однако антикоррупционная стратегия генсекретаря АДС Нуруйпа Мукановой до сих не утверждена указом президента. Почему – вопрос? Если кто читал ее, тот, наверное, поймет меня. Начнем с того, что это стратегия очень долгое время не появлялось в открытом доступе. По-моему, только 10 дней назад появилась, и я ее, конечно, прочитал, сравнил с предыдущими стратегиями. Качество, конечно, небо и земля. Нет определенных механизмов реализации стратегии, которая является некачественной. Во-первых, судя по многим терминам она похоже списана с научных трудов академического круга. Во-вторых, нет кыргызского варианта стратегии. Это при том, что население нашей страны состоит на 70 процентов из кыргызов", - сказал Шаршенбаев.

Глава общественной организации напомнил, что Антикоррупционная стратегия – это документ, направленный на выявление и предупреждение коррупции, а уже с последствиями этого зла работают силовые структуры.

"С причинами коррупции должна работать именно стратегия. Если бы ее утвердили, то уже давно бы начали разрабатывать планы по ее реализации. В этой связи я считаю, что АДС в лице Мукановой подвел нашего президента. Уверен, что глава государства ждет действенных результатов от АДС, но этот орган не оправдал возложенных на него надежд. Поэтому я считаю, что АДС должен быть немедленно распущен", - добавил он.