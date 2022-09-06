Шестаков: Теракт в Кабуле является предупреждением России

Теракт против российских дипломатов в Кабуле может быть связан с активизацией радикальных сил, которые не устраивает роль России в процессах урегулирования ситуации в этой многострадальной стране. Об этом редакции vb.kg заявил политолог и журналист Игорь Шестаков.

По его словам, данный теракт носил характер предупреждения, чтобы вынудить российскую сторону ограничить свою дипломатическую деятельность в Кабуле.

"Есть силы, которых явно не устраивает диалог между талибами и Москвой, который положительно влияет на безопасность Центральной АЗии. Не исключено что террорист смертник имел отношение к ИГИЛ. Эта организация активно действует в Афганистане, совершая регулярно терракты, которые направлены не только против сторонников движения Талибан, но и мирных афганцев.

ИГИЛ не раз выступал против присутствия России в Афганистане, декларируя о возможных террористических действиях против российской стороны. ИГИЛ не выгодно российской присутствие, как в Афганистане, так и в ЦА. Тем более, что недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об усилении российских военных баз в Кыргызстане и Таджикистане", - сказал он.