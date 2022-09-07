Юные бишкекчане завоевали три кубка КР

Футболисты города Бишкека привезли с собой три кубка за лето. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Первый выиграли в начале июня в городе Караколе в Кубке среди юношей 2008 года рождения. В финале со счетом 3:0 была обыграна команда Иссык-Кульской области. Тренер – Ахмат Кошалиев.

Второй завоевали в матче, который прошел в селе Бостери Иссык-Кульской области 21-26 июня. В финале со счетом 6:2 была обыграна команда Ошской области. Тренер – Ильяс Тюлегенов.

И третий привезли из города Джалал-Абада с августовского матча. Турнир проходил среди юношей 2009 года рождения. В финале со счетом 4:0 была обыграна команда Чуйской области. Тренер – Нурзат Кадыркулов.

Кубки проходят среди сборных по футболу 7 областей и столицы.

В нашей сборной были 18 игроков из лучших городских клубов. На данный момент федерация готовится к женскому Кубку, который пройдет в конце сентября в городе Оше.