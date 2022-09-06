На Иссык-Куле мужчина зарезал коллегу во время пьяной посиделки

Как сообщает УВД Иссык-Кульской области, 6 сентября примерно в 03.10 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение из районной территориальной больницы о том, что к ним с проникающим ранением острым предметом в области живота поступил 34-летний житель села Ананьево К.У., который не приходя в сознание умер в реанимационном отделении.

Данное сообщение было зарегистрировано в электронном журнале учета информации районной милиции, и на место происшествие была направлена следственно-оперативная группа районной милиции.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что в этот же день примерно 01.00 в селе Бактуу-Долоноту 35-летний местный житель Б.Д. встретился со своим коллегой 34-летним жителем села Ананьево К.У. Они решили выпить. В ходе распития спиртных между ними произошло словесная перепалка, и Б.Д. несколько раз ударил ножом К.У. в область живота. После чего пострадавший был доставлен в районную больницу, где не приходя в сознание скончался от полученных ножевых ранений.

Данный факт было зарегистрировано в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района, было возбуждено уголовное дело по статье 130 ("Причинение тяжкого вреда здоровью") УК. Задержанный на предварительном допросе полностью признал свою вину в совершенном преступлении и был водворен в ИВС районной милиции до принятия меры пресечение судом.

В рамках возбужденного уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.