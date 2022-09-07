Утверждено Положение об информационной системе "Санарип аймак"

Утверждено Положение об автоматизированной информационной системе "Санарип аймак". Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Положение об автоматизированной информационной системе "Санарип аймак" разработано в целях внедрения информационной системы автоматизации в деятельность органов местного самоуправления.
Основными задачами автоматизированной информационной системы "Санарип аймак" являются:
- автоматизация деятельности органов местного самоуправления и развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
- эффективное и устойчивое взаимодействие органов местного самоуправления с физическими и юридическими лицами, в том числе для беспрепятственного и своевременного получения ими качественных услуг, а также необходимой для этого информации;
- устранение коррупционных факторов и обеспечение прозрачности в системе местного самоуправления;
- надлежащий учет населения и домохозяйств на территории органов местного самоуправления;
- упрощение сбора сведений при формировании списка избирателей, участников референдума в период проведения выборов, референдума;
- использование данных автоматизированной информационной системы "Санарип аймак" для разработки программ социальной защиты населения местного сообщества.
Оператором для осуществления технической эксплуатации, обслуживания и развития АИС "Санарип аймак" определено государственное предприятие "Инфоком" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.