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Утверждено Положение об информационной системе "Санарип аймак"

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- Анастасия Карелина
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Утверждено Положение об автоматизированной информационной системе "Санарип аймак". Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Положение об автоматизированной информационной системе "Санарип аймак" разработано в целях внедрения информационной системы автоматизации в деятельность органов местного самоуправления.

Основными задачами автоматизированной информационной системы "Санарип аймак" являются:

  1. автоматизация деятельности органов местного самоуправления и развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
  2. эффективное и устойчивое взаимодействие органов местного самоуправления с физическими и юридическими лицами, в том числе для беспрепятственного и своевременного получения ими качественных услуг, а также необходимой для этого информации;
  3. устранение коррупционных факторов и обеспечение прозрачности в системе местного самоуправления;
  4. надлежащий учет населения и домохозяйств на территории органов местного самоуправления;
  5. упрощение сбора сведений при формировании списка избирателей, участников референдума в период проведения выборов, референдума;
  6. использование данных автоматизированной информационной системы "Санарип аймак" для разработки программ социальной защиты населения местного сообщества.

Оператором для осуществления технической эксплуатации, обслуживания и развития АИС "Санарип аймак" определено государственное предприятие "Инфоком" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/422194
Теги:
Акылбек Жапаров, Кабинет министров
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