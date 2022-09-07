Утверждено Положение об информационной системе "Санарип аймак"

Утверждено Положение об автоматизированной информационной системе "Санарип аймак". Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Положение об автоматизированной информационной системе "Санарип аймак" разработано в целях внедрения информационной системы автоматизации в деятельность органов местного самоуправления.

Основными задачами автоматизированной информационной системы "Санарип аймак" являются:

автоматизация деятельности органов местного самоуправления и развитие технической и технологической основы становления информационного общества; эффективное и устойчивое взаимодействие органов местного самоуправления с физическими и юридическими лицами, в том числе для беспрепятственного и своевременного получения ими качественных услуг, а также необходимой для этого информации; устранение коррупционных факторов и обеспечение прозрачности в системе местного самоуправления; надлежащий учет населения и домохозяйств на территории органов местного самоуправления; упрощение сбора сведений при формировании списка избирателей, участников референдума в период проведения выборов, референдума; использование данных автоматизированной информационной системы "Санарип аймак" для разработки программ социальной защиты населения местного сообщества.

Оператором для осуществления технической эксплуатации, обслуживания и развития АИС "Санарип аймак" определено государственное предприятие "Инфоком" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.