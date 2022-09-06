Акылбек Жапаров: Мы заинтересованы в скорейшем развитии технологии 5G

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров посетил выставочный павильон, посвящённый технологии 5G.

Пресс-служба правительства КР отмечает, что закрытое акционерное общество "Альфа Телеком" совместно с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики и компанией Huawei Technologies Bishkek Co. Ltd. осуществили запуск тестовой зоны 5G от государственного оператора сотовой связи MegaCom и открыли совместную выставку технологии пятого поколения в городе Бишкеке.

В ходе посещения павильона глава кабмина ознакомился с новейшими разработками в сфере цифровых технологий, в том числе моделью работы технологии 5G, системой виртуальной реальности, работой промышленного робота, функционирующего на базе сети Industrial 5G.

Акылбек Жапаров отметил важность развития технологии 5G в республике.

"Мы заинтересованы в скорейшем развитии технологии 5G по всей стране, оказании содействия операторам связи в развертывании данных сетей. Профильным государственным органам необходимо провести серьезную работу в этом направлении", - сказал он.

Технологии 5G позволят обеспечить высокие скорости передачи данных, окажут влияние на развитие цифровизации государственных услуг и экономики в целом, оптимизацию производственных процессов, улучшение цифровых решений в сферах образования и здравоохранения.