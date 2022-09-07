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В Каракольском ущелье восстановили мост, дорогу и построили на реке дамбы

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- Анастасия Карелина
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В Каракольском ущелье можно передвигаться безопасно и с комфортом. Об этом сообщает Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

Участок дороги, который после проливных дождей и схода лавин стал практически непроходимым, привели в порядок. Размытую дорогу расчистили и отремонтировали. Русло реки освободили от больших камней, восстановили мост.

Дополнительно было построено несколько больших дамб. Они смогут удерживать селевые потоки. Общая протяженность дамб - 120 метров. Возведены они на самых проблемных участках реки.

Восстановительные работы проведены по заказу Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике ОО "Дестинация Каракол" совместно с Каракольским национальным парком.


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URL: https://www.vb.kg/422198
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм
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