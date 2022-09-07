В Каракольском ущелье восстановили мост, дорогу и построили на реке дамбы

В Каракольском ущелье можно передвигаться безопасно и с комфортом. Об этом сообщает Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

Участок дороги, который после проливных дождей и схода лавин стал практически непроходимым, привели в порядок. Размытую дорогу расчистили и отремонтировали. Русло реки освободили от больших камней, восстановили мост.

Дополнительно было построено несколько больших дамб. Они смогут удерживать селевые потоки. Общая протяженность дамб - 120 метров. Возведены они на самых проблемных участках реки.

Восстановительные работы проведены по заказу Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике ОО "Дестинация Каракол" совместно с Каракольским национальным парком.