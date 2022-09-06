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Завершилась церемония закрытия спартакиады на кубок председателя ГКНБ КР

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Сегодня, 6 сентября 2022 года, на территории Иссык-Кульской области завершилась ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на кубок председателя Госкомитета национальной безопасности КР с участием сотрудников всех региональных управлений и других подразделений, а также ветеранов ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Как ранее сообщалось, мероприятие проходило по пяти видам спорта: волейбол, футбол, баскетбол, шахматы и настольный теннис.

По общим итогам спартакиады победителям были вручены кубок председателя и призы.

На торжественном закрытии спартакиады с официальной речью к спортсменам обратился заместитель кабинета министров КР - председатель ГКНБ генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, который поблагодарил всех за участие и отметил важность развития спорта и повышения уровня физической подготовки военнослужащих как один из залогов обеспечения высокой эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников, дал соответствующие поручения личному составу.


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URL: https://www.vb.kg/422201
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, спартакиада, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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