Завершилась церемония закрытия спартакиады на кубок председателя ГКНБ КР

Сегодня, 6 сентября 2022 года, на территории Иссык-Кульской области завершилась ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на кубок председателя Госкомитета национальной безопасности КР с участием сотрудников всех региональных управлений и других подразделений, а также ветеранов ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Как ранее сообщалось, мероприятие проходило по пяти видам спорта: волейбол, футбол, баскетбол, шахматы и настольный теннис.

По общим итогам спартакиады победителям были вручены кубок председателя и призы.

На торжественном закрытии спартакиады с официальной речью к спортсменам обратился заместитель кабинета министров КР - председатель ГКНБ генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, который поблагодарил всех за участие и отметил важность развития спорта и повышения уровня физической подготовки военнослужащих как один из залогов обеспечения высокой эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников, дал соответствующие поручения личному составу.