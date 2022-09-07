В мэрии рассказали об истории создания парка имени Байтика Баатыра

Лето 2022 года для озеленителей МП "Бишкекзеленхоз" выдалось достаточно продуктивным, ведь помимо текущего ежедневного ухода за городом Зеленхоз успешно завершил благоустройство нового парка, расположенного по улице Байтика Баатыра выше улицы Масалиева.

Парк, строительство и благоустройство которого было завершено этим летом, носит имя известного кыргызского политического деятеля и активного защитника интересов нашего народа XIX века - Байтика Канаева или Байтика Баатыра.

В новом столичном парке площадью в 10 гектаров с помощью трудолюбивых сотрудников муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" появились многочисленные зеленые зоны. Зеленхозовцы очистили их от сорняков, разровняли грунт и высеяли семена газонной травы. Площадь зеленых зон - 10 430 квадратных метров.

Один из самых важных этапов строительства - орошение также было на контроле озеленителей. Благодаря спецтехнике и опытным мастерам теперь парк орошается не только путем арычного полива, но и водопроводного. Установлено 3 360 погонных метров водопроводной системы.

Территория украшена многочисленными клумбами однолетних цветов, подаренных столице городом Наманган. В парке также красуются деревья лиственных и хвойных пород.