На полигоне "Сергеевский" завершились стратегические учения "Восток-2022"

На полигоне "Сергеевский" Приморского края Российской Федерации завершились стратегические командно-штабные учения "Восток-2022"

На полигоне "Сергеевский" Приморского края Российской Федерации прошла активная фаза стратегического командно-штабного учения"Восток-2022" с участием министра обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова.

По данным Управления информационного обеспечения Минобороны Кыргызской Республики, на заключительном этапе учения отработаны задачи по разгрому основной группировки условного противника при поддержке артиллерии, армейской авиации и средств, выделенных для стрельбы прямой наводкой.

Напомним, что стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022" проводилось на территории Восточного военного округа РФ в период с 1 по 6 сентября 2022 г.

В нем было задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5 000 единиц вооружения и военной техники.

В маневрах приняли участие воинские контингенты и наблюдатели от государств-членов ОДКБ, ШОС и других государств.

Кыргызскую Республику представлял воинский контингент от войсковой части 10128 Национальной гвардии Вооруженных Сил КР.