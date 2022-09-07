Китай намерен открыть в Бишкеке мастерскую имени Лу Баня

"Мы хотим открыть в Кыргызстане мастерскую имени китайского инженера, изобретателя, мыслителя Лу Баня, в которой готовились бы высококачественные технические кадры. Специалисты будут крайне необходимы в связи с предстоящей реализацией ряда крупных проектов, в том числе такого, как строительство железной дороги Китай-Узбекистан-Кыргызстан", - отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике госпожа Ду Дэвэнь во время посещения средней школы №53 в Бишкеке.

Ранее посольство Китая передало этому учебному заведению на безвозмездной основе интерактивную доску. Как сообщили vb.kg в посольстве, интерактивные доски были также переданы еще 20 школам в Бишкеке, Оше и в других регионах страны.

"Таким образом, мы охватили все области Кыргызстана и планируем продолжать подобные добрые проекты, постараемся оказывать школам больше помощи и поддержки", - добавила посол.

"После переговоров с первой леди Айгуль Жапаровой, с которой были обсуждены насущные вопросы системы образования, было принято решение совместно с фондом "Эне-балага тирек" проводить реализацию нескольких проектов, в том числе по поддержке школ. Я рада, что школьники вашей страны посредством этих интерактивных панелей познакомятся с цифровым миром, что будет важно для их дальнейшего развития", - отметила госпожа Ду Дэвэнь.

Кстати, как сказали vb.kg в диппредставительстве КНР, во время открытого урока по математике гостям продемонстрировали с каким интересом учащиеся постигают предмет благодаря подаренной интерактивной доске.

По словам посла, сотрудничество в сфере образования является важной составной частью двусторонних отношений между странами. В Кыргызстане уже созданы 4 института Конфуция, более 20 классов Конфуция, в которых обучаются ежегодно около 4 тысяч кыргызстанцев. Как сообщили vb.kg в посольстве КНР, каждый год китайское правительство предоставляет почти 400 квот для кыргызских студентов на обучение в вузах Китая. Сегодня почти 5 тысяч студентов получают знания в высших учебных заведениях Китая.

Как отметила Ду Дэвэнь, пандемия коронавируса немного затормозила процесс обмена студентами. Однако посол поделилась хорошей новостью о том, что полностью восстановлена визовая поддержка для кыргызских студентов.

"Отныне они уже могут без проблем получить визу и выехать на учебу. Не понаслышке знаю, что у молодых кыргызстанцев велико желание получить образование в вузах Китая, и мы рады продолжать нашу работу по их поддержке в этом направлении", - отметила посол.

"Китай и Кыргызстан – добрые соседи, наши предки веками жили в дружбе и согласии. Великий Шелковый путь свидетельствует о тысячелетней дружбе между народами наших стран. Нынешний год знаменует 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, которые не только сохранили динамику стабильного развития, но и вышли на качественно новый уровень всестороннего стратегического партнерства. Сегодня Китай и Кыргызстан стали по-настоящему хорошими друзьями, добрыми соседями, надежными партнерами и родными братьями", - заявила посол Ду Дэвэнь.

Также посол напомнила о намерении лидеров 5 стран построить сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии. "Именно Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выдвинул концепцию Сообщества единой судьбы человечества, которая призвана содействовать построению международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, равноправии, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, чтобы превратить нашу планету в гармоничную большую семью", - сказала посол.

Заместитель министра образования и науки Кыргызстана Уланбек Мамбетакунов поблагодарил посла Китая Ду Дэвэнь за помощь, оказываемую системе образования Кыргызстана.

"Интерактивные панели, которые вы передали 20 школам нашей страны – это нужный подарок. Они будут полезными в повышении качества знаний наших учащихся", - отметил заместитель министра образования и науки Кыргызстана Уланбек Мамбетакунов, добавив, что китайский язык является востребованным в стране и нужным в век глобализации мировой экономики. "Поэтому сегодня мы также обсудили вопрос открытия кабинета китайского языка на базе школы №53".