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В Кыргызстане теперь будет Национальный день чистоты

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- Анастасия Карелина
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Садыр Жапаров подписал Указ "О Национальном дне чистоты и Плане действий по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами на период 2023-2025 годы". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ежегодно в третью субботу сентября во многих странах мира проходит экологическая акция "Всемирный день чистоты" (World Cleanup Day) с целью объединения усилий широкой общественности, СМИ, государственных и бизнес-структур для очистки территорий от мусора и сохранения устойчивой чистоты. В рамках этой гражданской акции проводятся массовые субботники и просветительские мероприятия, принять участие в них могут все желающие. Акцент делается на уборке природных территорий, а при сборе мусора организуется раздельный сбор отходов там, где это возможно. Помимо этого, организаторы акции на местах проводят просветительские акции, продвигают современную систему обращения с отходами, раздельный сбор и переработку, экологичный образ жизни, снижение личного и общественного экоследа и устойчивое развитие.

В Кыргызстане в последние несколько лет в рамках "Всемирного дня чистоты" также проводятся экологические акции.

Вместе с тем недостаточная обеспеченность услугами по сбору и вывозу бытовых отходов в городах и сельских населенных пунктах, неудовлетворительное состояние инфраструктуры в области обращения с бытовыми отходами, в том числе с твердыми бытовыми отходами, и несоответствие существующих полигонов бытовых отходов требованиям санитарных и экологических норм требуют принятия комплексных мер в данной сфере.

В нашей республике вопросы обращения с бытовыми отходами стоят также остро, как и во всем мире. Отходы превращаются в проблему, представляющую угрозу экологической безопасности и здоровью граждан.

В целях создания эффективной системы по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению бытовых отходов, предотвращения их вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Установить Национальный день чистоты и проводить его ежегодно каждую третью субботу сентября и каждую третью субботу апреля.

2. Кабинету министров Кыргызской Республики, полномочным представителям президента Кыргызской Республики в областях, главам местных государственных администраций, мэрам городов, главам айылных аймаков организовать с привлечением общественных организаций, экологических активистов, волонтеров и граждан мероприятия по уборке бытовых отходов на территориях городов и сельских населенных пунктов, в том числе территориях, занимаемых и закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, независимо от формы собственности, а также лиц и дворовых территорий в зонах индивидуальной застройки, в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и порядка.

3. Кабинету министров Кыргызской Республики до 31 декабря 2022 года утвердить План действий по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами на период 2023–2025 годы, предусматривающий реализацию следующих основных задач:

– совершенствование законодательной базы и механизмов экономического регулирования в области обращения с бытовыми отходами, в том числе с твердыми бытовыми отходами;

– развитие материально-технической базы и инфраструктуры санитарной очистки в целях обеспечения эффективной организации оказания услуг по сбору и вывозу бытовых отходов;

– создание методического и информационного обеспечения для развития системы экологического образования в области обращения с бытовыми отходами;

– освоение инвестиций, направленных на развитие инфраструктуры по раздельному сбору твердых бытовых отходов, оптимизацию полигонов, строительство пунктов приема бытовых отходов, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий, в том числе частной формы собственности;

– внедрение принципа "загрязнитель платит", определяющего необходимость создания соответствующей правовой и экономической основы, предусматривающей компенсацию затрат по обращению с отходами самими производителями отходов;

– открытость и прозрачность процесса осуществления деятельности по оказанию услуг в области обращения с бытовыми отходами на конкурсной основе;

– развитие инфраструктуры санитарной очистки, направленной на обеспечение полного охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов, совершенствование ценообразования и оптимизация тарифов, укрепление платежной дисциплины;

– создание эффективной и современной системы переработки твердых бытовых отходов;

– создание современных полигонов для захоронения твердых бытовых отходов;

– принятие мер по закрытию и рекультивации существующих мест размещения твердых бытовых отходов (свалок), использование объектов бытовых отходов в виде источников альтернативной энергии.

4. Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики усилить работу по повышению экологической культуры населения, а также организации широкомасштабной пропагандистской деятельности, уделив особое внимание профилактике правонарушений в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обращения с бытовыми отходами, в том числе раздельного сбора твердых бытовых отходов.

5. Рекомендовать мэрам городов, главам айылных аймаков до 31 декабря 2022 года разработать и внести на утверждение соответствующих местных кенешей правила благоустройства, озеленения, соблюдения чистоты и порядка на территории городов, айылов (сел) и поселков.


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URL: https://www.vb.kg/422210
Теги:
президент, экология, Садыр Жапаров
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