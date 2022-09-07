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Задержаны граждане Кыргызстана, перевозившие наркотические вещества

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- Асия Канаева
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Задержаны уроженцы села Бирлик, перевозившие наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Сотрудникам СБНОН Тюпского района поступила информация, что некий гражданин азиатской внешности перевозит в Бишкек наркотические средства. Факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД Тюпского района и возбуждено уголовное дело по статье 283 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта").

В рамках операций "Бандит" и "Транзит" оперативниками СБНОН Тюпского района была установлена личность подозреваемого. Сотрудники СБНОН Тюпского РОВД совместно с сотрудниками ОБДД по Тюпскому району на автотрассе Тюп - Бишкек вблизи села Күрмөнтү задержали двух мужчин - уроженцев села Бирлик Тюпского района А.Т. и Ш.Т. (оба 1973 года рождения). Они направлялись в Бишкек на автомашине Stepwgn.

При обыске автомобиля задержанных под правым пластиковым козырьком автомобиля были обнаружены замотанные скотчем и завернутые в полиэтиленовый пакет 9 спичечных коробков с веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. Вес изъятых вещественных доказательств - 0,170 грамма.

При обыске дома одного из подозреваемых - А.Т., проживающего в селе Ой-Тал, в бане в потолочной доске было обнаружено 4 спичечных коробка, а внутри дома в печи еще 40. Они были обернуты скотчем и полиэтиленом. Внутри также находилось вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли весом 0,770 грамма. Общий вес всего изъятого у подозреваемых вещества составил 0,945 грамма.

В ходе допроса А.Т. рассказал, что изъятые в его доме и автомобиле вещества, принадлежат его другу - второму подозреваемому Ш.Т. Он подтвердил показания А.Т.

Решением районного суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца на период проведения следствия.


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URL: https://www.vb.kg/422212
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, наркотики, УВД
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