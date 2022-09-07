Генсек Тюрксой Султан Раев выступил в Европарламенте

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев выступил в Европарламенте. Об этом нашему изданию vb.kg сообщили представители организации.

Европарламент организовал специальные слушания по вопросам культуры, в том числе о культурном процессе в тюркском мире и важных культурных тенденциях. Как рассматривается место и роль культуры, культурной парадигмы в контексте различных глобальных вызовов современности?

Было отмечено, что особую роль в сближении культур играет проект "Культурный центр" международной организации ТЮРКСОЙ. В связи с этим наш проект "Бурса – культурный центр тюркского мира" и IV Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Изнике Бурсы, играют роль гуманитарного и духовного вклада в мировую культурную цивилизацию. Об этом и другом было сказано с трибуны Европарламента.