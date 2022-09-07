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Куда обращаться в случаях противозаконных действий в воинских учреждениях?

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- Назгуль Абдыразакова
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Военной прокуратурой Ошского гарнизона в целях предотвращения неуставных взаимоотношений, самовольного оставления части и суицидов проведена профилактическая работа среди личного состава войсковых частей, дислоцированных на территории Ошского гарнизона. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в мероприятии приняли участие представители омбудсмена по Ошской области и городу Ошу, Национального центра КР по предотвращению пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих видов обращения и наказания, Республиканского комитета солдатских матерей и Духовного управления мусульман Кыргызстана.

В случаях проявления какого-либо противозаконного действия в органах военного управления и воинских учреждений следует обращаться по телефонам:

- военная прокуратура Кыргызской Республики: 0(312) 62-47-39;

- военная прокуратура Бишкекского гарнизона: 0(312) 56-01-03

- военная прокуратура Ошского гарнизона: 0(3222) 4-25-74;

- военная прокуратура Балыкчынского гарнизона: 0(3944) 3-28-03;

- военная прокуратура Баткенского гарнизона: 0(3622) 5-12-14;

- военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона: 0(3722) 2-03-44.


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URL: https://www.vb.kg/422220
Теги:
военная служба, суицид, Кыргызстан, профилактика
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