ГУВД Чуйской области просит опознать погибшего мужчину по его вещам

2 сентября 2022 года на улице Фрунзе в селе Сокулук был обнаружен труп мужчины европейской внешности, примерно 35-40 лет, на стадии поздне-гнилостных изменений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, личность мужчины остается неизвестной.

Приметы: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы рыжие коротко стриженые, лицо овальное, имеется щетина 1,5-2 сантиметра.

Был одет: шорты (имеются боковые карманы, накладной карман с правой стороны), с рисунками синего цвета и надписями латинскими буквами, кроссовки летние черного цвета (в сетку), на шее цепочка из белого металла в виде мелких шариков.

Если вы владеете какой-либо информацией о личности данного мужчины, ГУВД просит сообщить об этом по телефонам: 0(312) 45-33-80, 0(708)89-00-23.