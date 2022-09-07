Погода
$ 82.19 - 83.19
€ 82.42 - 83.42

ГУВД Чуйской области просит опознать погибшего мужчину по его вещам

193  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

2 сентября 2022 года на улице Фрунзе в селе Сокулук был обнаружен труп мужчины европейской внешности, примерно 35-40 лет, на стадии поздне-гнилостных изменений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, личность мужчины остается неизвестной.

Приметы: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы рыжие коротко стриженые, лицо овальное, имеется щетина 1,5-2 сантиметра.

Был одет: шорты (имеются боковые карманы, накладной карман с правой стороны), с рисунками синего цвета и надписями латинскими буквами, кроссовки летние черного цвета (в сетку), на шее цепочка из белого металла в виде мелких шариков.

Если вы владеете какой-либо информацией о личности данного мужчины, ГУВД просит сообщить об этом по телефонам: 0(312) 45-33-80, 0(708)89-00-23.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422221
Теги:
ГУВД, Чуйская область, труп
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  