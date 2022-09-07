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Кыргызские фильмы "Запах полыни" и "Продается дом" покажут в Бусане

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- Анастасия Карелина
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Кыргызские фильмы "Запах полыни" и "Продается дом" отобраны для участия в престижном 27-м Международном кинофестивале в Бусане (27th BUSAN International Film Festival). МКФ пройдет с 5 по 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба Департамента кинематографии.

Мировая премьера нового фильма Айбека Дайырбекова "Запах полыни" состоится в программе "Окно в мир кино Азии". Ранее в 2018 году в этой же программе принимал участие предыдущий фильм режиссера "Песнь древа".

Мировая премьера новой картины Таалайбека Кулмендеева "Продается дом" также пройдет в программе "Окно в мир кино Азии". А в 2017 году в ней же принимала участие его "Мунабия".

Сценарий картины "Запах полыни" написал сам режиссер Айбек Дайырбеков. Это драма рассказывающая о трех подростках, живущих в отдаленной деревне и проводящих дни в играх. Каждый из подростков в них забывает о проблемах в семье. Но взрослая реальность медленно подкрадывается к каждому. Папы сражаются друг с другом за место под солнцем или просто спиваются. Мамы в погоне за своей судьбой забывают о маленьком десятилетнем счастье, оставшемся дома.

Лента "Продается дом" - это трогательная история любви молодоженов. Они живут скромно, воспитывают трехлетнюю дочь и ждут рождения второго ребенка. Но жизнь неожиданно усложняется. Мелкий бизнес мужа заводит семью в тупик - отправленный за рубеж товар пропадает на границе. Чтобы погасить кредит, мужчина берет деньги у родственников, а взамен обещает отдать им новорожденного малыша. Жена же, ничего не говоря мужу, хочет уехать на заработки за границу и делает аборт.


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URL: https://www.vb.kg/422222
Теги:
кино, Южная Корея, фестиваль
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