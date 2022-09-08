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Тайна гибели у вершины Ленина

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- Светлана Лаптева
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Накануне штурма пика Ленина погибли россиянин Георгий Веселовский и кыргызстанец Вячеслав Шейко.

Георгий из Москвы и житель Теплоключенки Аксуйского района Вячеслав (Тополь) не вышли на вечернюю связь с руководителем базового лагеря у пика Ленина 28 августа. А на следующий день их нашли в палатке уже мертвыми.

Сотрудники турфирм, работающие на пике Ленина, спустили тела вниз в базовый лагерь, а потом в Ош. Сначала одного, потом другого. Сразу двоих спускать с такой высоты сложно. И после следственных процедур погибшие будут переданы родственникам. За москвичом Веселовским в Кыргызстан прилетит его отец.

Товарищ Вячеслава Шейко известный альпинист Михаил Михайлов рассказал корреспонденту "Вечерки", что беседовал с начальником базового лагеря "на Ленина". По его словам, когда вечером ребята не вышли на связь в условленное время, а потом и утром, он попросил проверить все ли с ними в порядке. Альпинисты нашли засыпанную снегом палатку. У Георгия был фонарь на голове. Возможно, что–то случилось вечером. "Мы пока можем только предположить, как все произошло. Они собирались подняться на пик Ленина, палатка стояла в 3–м штурмовом лагере, на высоте 6 тысяч 100 метров, до вершины оставалось тысячу с небольшим метров. Вячеслав и Георгий после работы на горе днем сушили вещи, отдыхали и не заметили, как горелка "сожрала весь кислород. Трагическая случайность", - пояснил Михаил.

Что произошло на самом деле, должна установить судебно–медицинская экспертиза.

Но уже сейчас можно сказать, что мы потеряли двух очень хороших людей, влюбленных в горы, экстрим, истинных жизнелюбов и спортсменов. Двух настоящих сынов горного, туристического мира.

Вячеслав Шейко родился в Аксуйском районе, в горах. Наверное, не скажешь точнее и искренее, чем написал о нем председатель Гильдии фотожурналистов Санкт–Петербурга и Ленинградской области Андрей Чепакин:

"У каждой горы должен быть свой человек–легенда. У пика Ленина на Памире (7 тысяч 134 метра над уровнем моря) - это Вячеслав Шейко, в народных сказаниях Слава Тополь. Если вы, как, например, я, встретите на высоте 5 тысяч 300 метров человека в резиновых шлепанцах, трусах–футболке и с огромным рюкзаком, то это 100 процентов он. Свидетели подтвердят, что съехать на лыжах с грузом в 60–70 килограммов с 6 тысяч 400 метров, привязать к себе человека и тащить вниз с 7 тысячи метров, взойти на вершину при штормовом ветре - это все о нем...".

Вчера наш общий с ним друг написал: "Тополь погиб. В третьем лагере, перед штурмом. Сушили вещи, угорели...".

"Да, он был просто феноменом", - об этом говорят все, кто работает в горном туризме! Он начинал с шерпов, таскал грузы на пик Ленина. Всех поражала его недюжинная сила и выносливость! В 2017 году Вячеслав был первым на Lenin Vertical SkyMarathon - беге на пик Ленина.

В том году погода позволила финишировать на вершине только одному участнику - Вячеславу Шейко (Кыргызстан) со временем 6 часов 40 минут.

И еще Слава был активноответственным экологом– выиграл конкурс по сбору и спуску мусора с пика Ленина.

По словам его друга Михаила Михайлова, Вячеслав был мощным лыжником, 10 раз спускался с пика Ленина на лыжах! Это крайне опасное, требующее максимального мастерства занятие. Первым начал проводить скитуры, это когда участники поднимаются в горы, а потом на лыжах несутся вниз с вершин, поднимая фонтаны снега. На данный момент работает целая сеть базовых скитуровских лагерей Вячеслава. Он был уникальный организатор, умел воплощать задуманное.

Руководитель российской турфирмы Adrenalinia Георгий Веселовский приехал в Кыргызстан, чтобы зайти на пик Ленина. Судя по соцсетям, он был человеком открытым, умеющим ценить жизнь, живущим в драйве от всего, что есть в этом мире экстремального, спортивного. Он не просто приглашал на туры, он сам "дышал" путешествиями: "Делимся новым активным туром, который сможет пройти каждый! Легендарная "тридцатка" начинается в предгорьях Адыгеи, проходит через высокогорное нагорье Лаго–Наки и заканчивается на Черноморском побережье Краснодарского края". А потом рассказывал о том, что накрутили с велобандой более 200 километров на горных велосипедах. Предлагал освоить сап–борды, рассказывал, что на винге с гидрофойлом можно кататься практически везде.

Его друг Артем рассказал корреспонденту "ВБ", что Георгий был большим патриотом своей страны и активно продвигал отечественные российские бренды всего экстримовского: кайты, борды, сайпы... И сам все "тестил".

А еще гордился, что его во всем поддерживала семья - жена и трое детей. И на Кавказе совсем недавно они вместе совершили "взятие Казбека". Георгий написал в сетях, что гордится своей женой, которая была на горе вместе с ним.

О себе он написал: "Люблю Горы, а в них Snowboardihg, Море, а в нем Kitboarding, Поле, а в нем Snowkiting, да и вообще думаю о целом развитии личности, поэтому всегда ищу Adrenalin".

Можем предположить, что если бы ребята не погибли, в сфере туристических развлечений появилось бы что–то новое и особо экстремальное. Удивительно, что практически все, с кем удалось поговорить о погибших Веселовском и Шейко, называли их "железно позитивными", умеющими заряжать всех жизнелюбием и активизмом. И вот такая нелепая, "тихая" смерть...

Газета "ВБ" выражает соболезнование семьям погибших.


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URL: https://www.vb.kg/422224
Теги:
альпинизм, Кыргызстан
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