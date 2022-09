В КР запущен проект по гражданскому и цифровому образованию

В Кыргызстане с участием Президента КР официально запущен социально значимый проект "Центры гражданского и цифрового образования" при ЦИК КР. Уникальность проекта состоит в модели его реализации - государство создало благоприятные условия для объединения усилий и потенциалов заинтересованных сторон на базе 70 развернутых и оснащенных Центров по стране, а партнеры проекта объединили ресурсы для системной образовательной и информационно-разъяснительной работы. В рамках подготовки к запуску уже более 30 крупных партнеров-организаций присоединились к проекту. Это не только государственные органы, но и организации гражданского общества, бизнес-сектор, международные партнеры по развитию, известные граждане-лидеры в своей профессиональной деятельности.

Проект состоит из нескольких основных направлений: гражданское образование, цифровое образование, направление по поддержке населения для получения государственных цифровых услуг и коммуникационная площадка (коворкинг) для проведения круглых столов, дебатных клубов, встреч с успешными экспертами и площадкой для продвижения женского лидерства. Образовательная и информационно-просветительская деятельность будет проводиться в различных форматах (онлайн, оффлайн, мотивационные встречи и т.д.). Работа Центров направлена на все категории граждан, в том числе специальные программы для пожилых, молодежи, женщин и ЛОВЗ. Проект нацелен на работу по широкому спектру тематик гражданского и цифрового направлений, в том числе в рамках реализации указов Президента КР и стратегических программ развития, в частности Концепции "Кыргыз жараны" для формирования и развития гражданской идентичности. Важным аспектом работы Центров выделен также духовно-нравственный согласно реализации Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2022 – 2027 гг. При проведении программ будут учтены как современные демократические принципы и универсальные ценности прав и свобод человека, так и лучшие исторические традиции народа согласно эпосу "Манас".

Официальное открытие с участием Президента КР С.Н. Жапарова состоялось в одном из бишкекских Центров гражданского и цифрового образования при ЦИК КР с приглашением первых партнеров проекта. В рамках торжественного мероприятия были организованы прямые включения с проводимых образовательных программ из разных региональных центров по всей стране. Одно из прямых включений было также реализовано с кыргызстанской IT делегацией, находящейся в США на IT Форуме ЦА, где наши соотечественники продвигают IT имидж Кыргызстана и привлекают инвестиции в IT cектор страны. Также на мероприятии была презентована первая совместная с партнерами программа Центров, которая включает около 20 образовательных и просветительских программ и мотивационных встреч (по гражданскому направлению и цифровому направлению). Участникам мероприятия также были показаны первые ролики, снятые по эпосу "Манас".

Партнерами проекта по гражданскому образованию стали: Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, Кыргызская академия образования, Институт государства и права НАН, Институт философии имени А.Алтымышбаева НАН, Институт истории, археологии и этнологии им Б.Джамгерчинова НАН, Антикоррупционный деловой совет при Президенте КР, Национальная Академия "Манас" и Чынгыза Айтматова", Озоновый центр, Фонд исторического и культурного наследия народа Кыргызстана "Мурас", Фонд развития духовной культуры "Ыйман", Национальный исторический музей КР, Кыргызский национальный театр "Манас", Молодежный дебатный клуб IDEA Центральная Азия, Академия местного управления Центральной Азии - Клуб женщин-депутатов местных кенешей.

Партнерами проекта по цифровому образованию стали: Государственное Агентство по защите персональных данных при Кабинете министров КР , Объединение IT компаний Карпоу и IT академия, Парк высоких технологий, Ассоциация электронной коммерции, Digital Академия, Союз банков Кыргызстана, ГУ "Тундук", ГП "Инфоком" и Проект "Digital CASA- КР" при Министерстве цифрового развития, Ассоциация креативных индустрий, Jyldyz Academy и Тимур Мон, Namba Group и Аман Тентиев, Национальный банк КР, "Санарип 50+", Киберспортивное сообщество в КР, ЗАО "Альфа телеком".

Международные партнеры проекта - Посольство Японии в КР, Посольство Швейцарской Конфедерации в КР, Посольство Федеративной Республики Германия в КР, Программа развития Организации Объединенных Наций в КР, Представительство Структуры "ООН-женщины" в Кыргызстане, Программный офис ОБСЕ в г.Бишкеке, Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) и Международный фонд избирательных систем в КР.

Проект реализуется при поддержке Президента КР и Кабинета Министров КР. Ключевыми партнёрами проекта со стороны государственного сектора являются Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, Министерство цифрового развития и Министерство образования и науки КР.

Проект будет постепенно развиваться за счет новых программ и системного их проведения, так и нарастать количеством Центров в самых отдаленных районах и селах с учетом сети партнеров по стране.

Приглашаем всех заинтересованных объединить усилия и сделать свой вклад в устойчивое развитие Кыргызстана через образование и формирование современного Кыргыз жараны!

Для формирования партнерств и для записи на программы – 0312 620171, bilim@shailoo.gov.kg