Сотрудники СИЗО в Оше и колонии-поселения № 42 приняли участие в сармердене

Пресс-служба ГСИН сообщает, что на основании приказа Службы исполнения наказаний о проведении культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение национального наследия, духовной культуры, традиций, обычаев и развитие государственного языка, управление воспитательной, социальной и психологической работы СИН организовало и успешно провело национальную игру сармерден в южном регионе.

В творческом состязании принимали участие мужские и женские команды, сформированные из сотрудников учреждений № 25 и № 42, расположенных в Ошской области.