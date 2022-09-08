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Сотрудники СИЗО в Оше и колонии-поселения № 42 приняли участие в сармердене

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что на основании приказа Службы исполнения наказаний о проведении культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение национального наследия, духовной культуры, традиций, обычаев и развитие государственного языка, управление воспитательной, социальной и психологической работы СИН организовало и успешно провело национальную игру сармерден в южном регионе.

В творческом состязании принимали участие мужские и женские команды, сформированные из сотрудников учреждений № 25 и № 42, расположенных в Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/422232
Теги:
ГСИН, Ошская область, Кыргызстан
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