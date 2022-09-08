В департаменте по охране и конвоированию прошли спортивные мероприятия

В департаменте по охране и конвоированию Службы исполнения наказаний были проведены спортивные мероприятия по мини-футболу, военизированной эстафете, шашкам, настольному теннису, гиревому спорту и перетягиванию канатов.

В соревнованиях приняли участие все подразделения департамента за исключением батальона, расположенного в городе Джалал-Абаде. По итогам соревнований команды-победители были награждены дипломами 1, 2, 3-й степени и переходящим кубком. А самые отличившиеся участники были награждены нагрудным знаком "Воин-спортсмен".